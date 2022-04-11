Недостатки при строительстве привели к похолоданию в квартире улан-удэнца

Застройщик не исправил недочёты в течение гарантийного срока
Житель многоквартирного дома жилого комплекса «Гагаринский» пожаловался в прокуратуру Бурятии на недостатки, допущенные при строительстве и проявившиеся в квартире после введения жилого комплекса в эксплуатацию.
- В ходе проверки выявлены промерзание наружной стены, неисправность индивидуального вентиляционного клапана, а также щели в окнах. Эти недостатки приводили к снижению нормативной температуры воздуха в квартире, - сообщили в прокуратуре.
После неоднократных обращений собственника к застройщику нарушения в полной мере не были устранены, отметили в прокуратуре. В нарушение закона застройщик в течение гарантийного срока своевременно не устранил возникшие дефекты.
Руководителю застройщика внесено прокурорское представление. После этого все недостатки в квартире заявителя были устранены.
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