 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 апреля

10 апреля

Популярное

Недостатки при строительстве привели к похолоданию в квартире улан-удэнца

Недостатки при строительстве привели к похолоданию в квартире улан-удэнца
Общество,  Фото:pexels.com
Застройщик не исправил недочёты в течение гарантийного срока

Житель многоквартирного дома жилого комплекса «Гагаринский» пожаловался в прокуратуру Бурятии на недостатки, допущенные при строительстве и проявившиеся в квартире после введения жилого комплекса в эксплуатацию.

 - В ходе проверки выявлены промерзание наружной стены, неисправность индивидуального вентиляционного клапана, а также щели в окнах. Эти недостатки приводили к снижению нормативной температуры воздуха в квартире, - сообщили в прокуратуре. 

После неоднократных обращений собственника к застройщику нарушения в полной мере не были устранены, отметили в прокуратуре. В нарушение закона застройщик в течение гарантийного срока своевременно не устранил возникшие дефекты.

Руководителю застройщика внесено прокурорское представление. После этого все недостатки в квартире заявителя были устранены. 
прокуратура строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мальчика из Бурятии прооперировали в Москве
Мальчика из Бурятии прооперировали в Москве
Общество, 11.04.2022
14-летний ребёнок был сильно истощён и так обессилен, что не мог двигаться
В Бурятии за сутки коронавирусом заразились 66 человек
В Бурятии за сутки коронавирусом заразились 66 человек
Общество, 11.04.2022
Число умерших за пандемию приближается к 3000
Недостатки при строительстве привели к похолоданию в квартире улан-удэнца
Недостатки при строительстве привели к похолоданию в квартире улан-удэнца
Общество, 11.04.2022
Застройщик не исправил недочёты в течение гарантийного срока
Местами по Бурятии снег
Местами по Бурятии снег
Общество, 11.04.2022
В Улан-Удэ без осадков
В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек
В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек
Общество, 10.04.2022
При тушении пожара, произошедшего в жилом доме, были найдены тела трёх человек
Бурятский спортсмен выступит на соревнованиях в Минске
Бурятский спортсмен выступит на соревнованиях в Минске
Общество, 10.04.2022
Александр Кондрашин также примет участие в тренировочных сборах
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 3
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 3
Общество, 10.04.2022
Концерт «Хора Турецкого» на площади Советов, шоссейная велогонка, последние дни и снос кинотеатра «Октябрь»
В Улан-Удэ детёныша ондатры выпустили на волю
В Улан-Удэ детёныша ондатры выпустили на волю
Общество, 10.04.2022
«Напомним, его нашли в центре города, и он был очень напуган», - сообщается в соцсети
В Улан-Удэ стартовала реконструкция сквера «Зодчий»
В Улан-Удэ стартовала реконструкция сквера «Зодчий»
Общество, 10.04.2022
В сквере появится геодезический столб «Карандаш», современный «сухой» фонтан, альпийская горка
Ещё 67 человек заболели COVID-19 в Бурятии
Ещё 67 человек заболели COVID-19 в Бурятии
Общество, 10.04.2022
Скончались два пациента с коронавирусом
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 10.04.2022
Лесной пожар в Закаменском районе был потушен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^