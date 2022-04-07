В Тарбагатайском районе Бурятии спустя 35 лет построили новую поликлинику







- Поликлиника рассчитана на 14 тысяч населения, из них 3,5 тысячи детского населения. Есть отдельная детская консультация, со всеми необходимыми кабинетами. Есть узкие специалисты. Здесь работает 18 постоянных врачей, плюс пять совместителей. В этом году мы дополнительно расширяем программу «Земский доктор», привлекаем сюда около четырёх врачей. Мы будем делать всё необходимое для привлечения сюда необходимых докторов. В целом работает около 350 других медработников, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. – Первый раз, когда я сюда зашла, такое ощущение, конечно, просто «Ух!», радость. Шикарные большие коридоры, шикарные помещения. Я как врач 13 лет проработала на селе, и скажу, что каждый медик был бы счастлив работать в этой большой светлой поликлинике. Очень здесь комфортно, как и медикам, так и, в первую очередь, нашим пациентам.

























Ещё совсем недавно поликлиника Тарбагатайской центральной районной больницы размещалась в здании бывшего кафедрального собора Иркутско-Амурской епархии Русской православной Церкви. Деревянное одноэтажное строение было построено в конце XIX века. Поликлиника ютилась всего на 250 кв.м, из-за чего многих нужных отдельных кабинетов не было вовсе, а помимо этого, здание совершенно не соответствовало требованиям СанПин. Вопрос строительства нового здания поликлиники остро стоял в районе последние 35 лет.- Я приехала сюда по направлению из медучилища в 1972 году. 45 лет полных я отработала в поликлинике и уже 4,5 года я на пенсии. Я безумно счастлива, что жители нашего района и коллегам посчастливится лечиться и работать в таком прекрасном здании. Мы его очень долго ждали. Все эти годы, когда мы встречались с депутатами, всегда звучал единственный наказ от населения – это новое здание больницы, новая поликлиника. Наконец-то мы дождались, чему безумно рады, - рассказала Людмила Чебунина, ветеран медицины Тарбагатайского района, на открытии нового долгожданного здания поликлиники.Новая трёхэтажная поликлиника площадью 4 508 кв.м. была построена в максимально сжатые сроки – за 1,5 года. В комфортных условиях разместились отделение узких специалистов, скорой медицинской и неотложной помощи, функциональной диагностики, инфекционный блок с фильтр-боксом, женская консультация, малая хирургическая операционная, рентгенологическое отделение, физиокабинеты, дневной стационар, аптечный пункт, административный корпус и хозяйственная часть.Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал новую поликлинику удобной и просторной.- Последние годы в республике реализуется национальный проект «Здравоохранение», который даёт существенное повышение качества и доступности всей системы здравоохранения. Реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой мы ремонтируем районные больницы, строим ФАПы и амбулатории. Построили уже 76 ФАПов и амбулаторий. Хотел бы отметить, что эта поликлиника построена по другой программе – «Комплексное развитие сельских территорий». В Тарбагатайском районе поликлинику ждали давно. Сейчас жители, наконец, получили большую, удобную, просторную поликлинику с современным оборудованием. Мы понимаем: какая бы хорошая ни была поликлиника, лечат не стены. Лечат люди. И вопрос кадрового обеспечения – один из самых ключевых сегодня. Мы принимаем меры и на региональном уровне: у нас работает программа «100 домов для врачей», когда 90% стоимости жилья компенсирует республика. Мы увеличили количество бюджетных мест в наших колледжах на 400 мест в этом году. Мы увеличили количество целевого набора в ВУЗы. Мы уже работаем со студентами пятых-шестых курсов, которые готовы заключить целевой договор, - сообщил Алексей Цыденов.Новые кабинеты поликлиники оснащены медицинской мебелью и оборудованием, соответствующим современным стандартам оснащения, обустроены зоны для комфортного пребывания пациентов с кулерами с питьевой водой, мягкой удобной мебелью.Для маломобильных граждан создана безбарьерная среда – лифт, пандусы, визуальные и световые указатели, с дублированием информации шрифтом Брайля.