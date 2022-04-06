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На севере Бурятии открылся первый духовно-просветительский центр

На севере Бурятии открылся первый духовно-просветительский центр
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Проект был поддержан на федеральном уровне

Первый духовно-просветительский центр открылся в городе Северобайкальск в Бурятии. Пять лет назад, в 2017 году, был разработан проект по созданию на севере республики центра «Преображение». Проект был поддержан на федеральном уровне, и на его реализацию была выделена субсидия на строительство в размере 41,3 млн рублей по линии федерального агентства по делам национальностей.

В настоящий момент в здании центра реализуются программы деятельности православной воскресной школы, идёт работа с трудными детьми, работает общество трезвости. В новом здании расположились епархиальное управление, канцелярия, бухгалтерия, два класса воскресной школы и игровая зона, класс для проведения занятий, оборудованный партами, доской, проектором и ноутбуками, православный информационно-библиотечный центр.

- Основной задачей работы подобных духовно-просветительских центров правительство России определяет деятельность, направленную на снижение межэтнической и межконфессиональной напряжённости на территории Российской Федерации, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Бурятия религия православие Северобайкальск

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