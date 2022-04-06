Проект был поддержан на федеральном уровне
Первый духовно-просветительский центр открылся в городе Северобайкальск в Бурятии. Пять лет назад, в 2017 году, был разработан проект по созданию на севере республики центра «Преображение». Проект был поддержан на федеральном уровне, и на его реализацию была выделена субсидия на строительство в размере 41,3 млн рублей по линии федерального агентства по делам национальностей.
В настоящий момент в здании центра реализуются программы деятельности православной воскресной школы, идёт работа с трудными детьми, работает общество трезвости. В новом здании расположились епархиальное управление, канцелярия, бухгалтерия, два класса воскресной школы и игровая зона, класс для проведения занятий, оборудованный партами, доской, проектором и ноутбуками, православный информационно-библиотечный центр.
- Основной задачей работы подобных духовно-просветительских центров правительство России определяет деятельность, направленную на снижение межэтнической и межконфессиональной напряжённости на территории Российской Федерации, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
На севере Бурятии открылся первый духовно-просветительский центр
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Открыта продажа субсидированных билетов по Дальнему Востоку
Жительница Улан-Удэ может стать «Мировой моделью»
Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза Ильи Балдынова
С начала года в республике поздравили 155 юбиляров-долгожителей
Проект был поддержан на федеральном уровне
Контрольная проверка за зимний период обучения началась в войсках Восточного военного округа
Участников программы отберут по шести направлениям
Фестиваль состоится 5 мая в культурно-досуговом центре «Рассвет»
Традиционный праздник проводится уже восьмой год
Проверят правила содержания домашних питомцев и чистоту придомовых территорий
В Прибайкальском нацпарке прошли мероприятия по учёту диких свиней
За награды в Москве боролись спортсмены из 31 региона страны
Старший лейтенант вынес из-под обстрела двух раненных
Завершается регистрация участников забега на пик Любви
В администрации города уже отреагировали на ситуацию с памятником