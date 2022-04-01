Это объём финансирования на выплаты детям от 3 до 7 лет
По состоянию на 1 марта в республике получателями выплаты на детей от 3 до 7 лет являются 28 тысяч 390 семей на 36 тысяч 726 детей. Из этого числа 10 тысяч 725 семей с 12 тысячей 966 детьми проживают в городе Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Как рассказала глава ведомства Татьяна Быкова, в 2022 году общий объём финансирования на обеспечение выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно составляет более 5,5 млрд рублей.
- С начала года на эти цели уже израсходовано свыше 956,6 млн рублей. Напомню, с сегодняшнего дня - 1 апреля вступают в силу новые правила выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет. Изменения коснулись комплексной оценки нуждаемости получателей пособия, а также так называемого «правила нулевого дохода», - уточнила министр.
Что изменится?
При принятии решения о выплатах не будет учитываться жилая недвижимость, автомобили и мотоциклы, которые находятся в розыске или под арестом, жильё, транспорт и имущество, приобретённое на средства целевых субсидий.
Исключаются из учёта также: целевые выплаты на развитие своего дела - например, в рамках соцконтракта, средства маткапитала, полученные в денежном выражении - выплаты из маткапитала на приобретение недвижимости, средств адаптации для инвалидов и так далее, налоговые вычеты и средства, полученные от государства на приобретение имущества.
Если на момент обращения за пособиями женщина беременна 12 недель или более, то правило нулевого дохода к ней не применяется, в пособиях по причине отсутствия доходов ей не откажут.
Если женщина была беременна 6 месяцев или более в расчётном периоде, то правило нулевого дохода к ней также не будут применять.
В Бурятии на выплаты детям предусмотрено более 5,5 млрд рублей
Общество, Фото:
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