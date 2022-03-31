В Улан-Удэ крупный посёлок останется без горячей воды

Отключение произойдёт вечером 1 апреля



Посёлок Восточный в Улан-Удэ останется на восемь часов без горячей воды. К счастью, многие этого, наверное, и не заметят, так как отключение произойдёт ночью.



- В связи с проведением ремонтных работ на водопроводной сети МУП «Водоканал» будет прекращена подача горячего водоснабжения потребителям посёлка Восточный с 23:00 1 апреля до 7:00 2 апреля, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.



Подача горячего водоснабжения будет возобновлена после завершения работ на водопроводных сетях холодного водоснабжения.

