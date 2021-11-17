Важное для жителей Бурятии решение принял федеральный оперштаб
Между Монголией и Бурятии возобновляют авиасообщение, прерванное в прошлом году из-за пандемии коронавируса.
С 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с несколькими странами: это Бангладеш, Бразилия, Монголия, Коста-Рика и Аргентина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Рейс в Монголию по маршруту Улан-Удэ – Улан-Батор предполагается один раз в неделю.
Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился этой новостью на своей странице в Facebook. «Крутая новость», «Наконец-то», «Урааа! Урагшааа!» - комментируют подписчики.
Представительство МИД России в Улан-Удэ уточняет, что это решение означает снятие ограничений на взаимные поездки граждан, выезжающих только через воздушные пункты пропуска. На поездки граждан через наземные пункты пропуска, в частности, через МАПП «Кяхта», сохраняются ограничения, установленные распоряжением правительства РФ от 27 марта 2020 года № 763-р «О мерах по предупреждению проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции (с изменениями и дополнениями)».
Как сообщал «Байкал-Daily», с 20 декабря из аэропорта Улан-Удэ также откроются прямые рейсы на Пхукет – популярный курорт Таиланда.
Между Улан-Удэ и Монголией возобновят авиасообщение
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