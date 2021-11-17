 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 ноября

16 ноября

Популярное

Между Улан-Удэ и Монголией возобновят авиасообщение

Между Улан-Удэ и Монголией возобновят авиасообщение
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Важное для жителей Бурятии решение принял федеральный оперштаб

Между Монголией и Бурятии возобновляют авиасообщение, прерванное в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

С 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с несколькими странами: это Бангладеш, Бразилия, Монголия, Коста-Рика и Аргентина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Рейс в Монголию по маршруту Улан-Удэ – Улан-Батор предполагается один раз в неделю.

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился этой новостью на своей странице в Facebook. «Крутая новость», «Наконец-то», «Урааа! Урагшааа!» - комментируют подписчики.

Представительство МИД России в Улан-Удэ уточняет, что это решение означает снятие ограничений на взаимные поездки граждан, выезжающих только через воздушные пункты пропуска. На поездки граждан через наземные пункты пропуска, в частности, через МАПП «Кяхта», сохраняются ограничения, установленные распоряжением правительства РФ от 27 марта 2020 года № 763-р «О мерах по предупреждению проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции (с изменениями и дополнениями)».

Как сообщал «Байкал-Daily», с 20 декабря из аэропорта Улан-Удэ также откроются прямые рейсы на Пхукет – популярный курорт Таиланда.
авиаперевозки Монголия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Между Улан-Удэ и Монголией возобновят авиасообщение
Между Улан-Удэ и Монголией возобновят авиасообщение
Экономика, 17.11.2021
Важное для жителей Бурятии решение принял федеральный оперштаб
Районы Бурятии всё же не лишатся статуса местностей Крайнего Севера
Районы Бурятии всё же не лишатся статуса местностей Крайнего Севера
Экономика, 15.11.2021
Глава Бурятии дал разъяснения по нашумевшему указу президента России
Бурятию исключили из списка местностей, приравненных к Крайнему Северу
Бурятию исключили из списка местностей, приравненных к Крайнему Северу
Экономика, 15.11.2021
Путин отменил указ Ельцина, касающийся Бурятии
В Бурятии просят поднять зарплату директорам школ
В Бурятии просят поднять зарплату директорам школ
Экономика, 15.11.2021
Проблему зарплат директоров школ сравнили с «занозой, которая обязательно скажется»
Город Улан-Удэ выиграл грант правительства Бурятии в 5,5 млн
Город Улан-Удэ выиграл грант правительства Бурятии в 5,5 млн
Экономика, 15.11.2021
Средства гранта будут направлены на материально-техническое развитие городских служб
Вертолёт Улан-Удэнского авиазавода вошёл в «золотую сотню»
Вертолёт Улан-Удэнского авиазавода вошёл в «золотую сотню»
Экономика, 15.11.2021
Арктический вертолёт включили в 100 лучших товаров России
В Бурятии грантами наградили 9 районов
В Бурятии грантами наградили 9 районов
Экономика, 13.11.2021
Материальную поддержку они получили по итогам оценки социально-экономического развития
На ЗабЖД назначен новый начальник
На ЗабЖД назначен новый начальник
Экономика, 12.11.2021
Им стал уроженец Казахстана
В Улан-Удэ назвали возможные сроки появления трамваев в 100-х кварталах
В Улан-Удэ назвали возможные сроки появления трамваев в 100-х кварталах
Экономика, 12.11.2021
Для этого потребуется внушительное финансирование
В Улан-Удэ на авиаремонтном заводе зафиксированы перебои с зарплатой
В Улан-Удэ на авиаремонтном заводе зафиксированы перебои с зарплатой
Экономика, 12.11.2021
Транспортная прокуратура требовала от учредителей погасить за счёт собственных средств
Жители Бурятии стали чаще искать работу
Жители Бурятии стали чаще искать работу
Экономика, 12.11.2021
Сильнее всего у жителей Бурятии вырос интерес к IT
В Улан-Удэ ледовый городок обойдётся более чем в 6 млн
В Улан-Удэ ледовый городок обойдётся более чем в 6 млн
Экономика, 11.11.2021
Площадь Советов начали готовить к строительству зимнего городка
В селе в Бурятии отремонтировали центральную дорогу
В селе в Бурятии отремонтировали центральную дорогу
Экономика, 09.11.2021
Её протяжённость составляет более двух километров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^