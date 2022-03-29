В пенсионном фонде ответили на актуальный вопрос
В пенсионном фонде Бурятии ответили на один из самых популярных вопросов: «Как рассчитать среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячных выплат одиноким родителям и беременным женщинам?».
Специалисты рассказали, что среднедушевой доход семьи рассчитывается за 12-месячный период, предшествующий четырём месяцам до подачи заявления. Например, если заявление подается в марте 2022 года, то доход учитывается с октября 2020 по ноябрь 2021 год.
Родители, воспитывающие в одиночку детей от 8 до 16 лет включительно, а также беременные женщины, могут оформить ежемесячное пособие, если их доход не превышает прожиточного минимума. В Бурятии он составляет 13 тысяч 793 рублей.
Размер ежемесячной выплаты одиноким родителям на детей от 8 до 16 лет составляет - 7 тысяч 043 рубля.
Размер ежемесячной выплаты беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности - 7 тысяч 517 рублей.
Отмечается, что данный расчёт среднедушевого дохода, также актуален при назначении выплат на детей с 3 до 7 лет, выплачиваемых по линии минсоцзащиты Бурятии.
Жителям Бурятии рассказали, как рассчитать среднедушевой доход семьи
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