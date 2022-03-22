В Бурятии выявили самых метких полицейских

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Лучшими стали борцы с наркопреступностью



18 марта в МВД Бурятии прошло лично-командное первенство по стрельбе из пистолета Макарова. Для участия в соревнованиях прибыли 122 участника в составе 24 команд из подразделений регионального ведомства и районных отделов полиции.



По итогам стрельб победителем в командном зачёте стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков. Второе место завоевала команда МО МВД России «Хоринский», третьими стали сотрудники УМВД России по Улан-Удэ.



Победителями в первенстве среди женщин стали:



1 место – Анастасия Коваленко («Гром» УНК МВД) – 146 очков;

2 место – Людмила Думнова (МО МВД России «Хоринский») – 138 очков;

3 место – Александра Будаева (ОМВД России по Иволгинскому району) – 124 очка.



Среди мужчин места распределились следующим образом:



1 место – Булат Очиров (ОМВД России по Закаменскому району) – 147 очков;

2 место – Очир Дондоков (ОСБ ДПС ГИБДД МВД) – 146 очков;

3 место – Николай Ощепков («Гром» УНК МВД) – 142 очка.



Победителям и призёрам вручили кубки, дипломы, памятные подарки, грамоты и медали.

