В Бурятии выявили самых метких полицейских

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Общество,  Фото:МВД по Бурятии
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18 марта в МВД Бурятии прошло лично-командное первенство по стрельбе из пистолета Макарова. Для участия в соревнованиях прибыли 122 участника в составе 24 команд из подразделений регионального ведомства и районных отделов полиции.

По итогам стрельб победителем в командном зачёте стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков. Второе место завоевала команда МО МВД России «Хоринский», третьими стали сотрудники УМВД России по Улан-Удэ.

Победителями в первенстве среди женщин стали:

1 место – Анастасия Коваленко («Гром» УНК МВД) – 146 очков;
2 место – Людмила Думнова (МО МВД России «Хоринский») – 138 очков;
3 место – Александра Будаева (ОМВД России по Иволгинскому району) – 124 очка.

Среди мужчин места распределились следующим образом:

1 место – Булат Очиров (ОМВД России по Закаменскому району) – 147 очков;
2 место – Очир Дондоков (ОСБ ДПС ГИБДД МВД) – 146 очков;
3 место – Николай Ощепков («Гром» УНК МВД) – 142 очка.

Победителям и призёрам вручили кубки, дипломы, памятные подарки, грамоты и медали.
полиция стрельба

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