С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Индексация затронет порядка 4 миллионов граждан



С 1 апреля социальная пенсия будет проиндексирована на 8,6%. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в субботу.



Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Индексация социальных пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%, то есть как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год.



С учётом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%.



Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан – это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.



Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. В Бурятии по состоянию на 1 марта 34476 граждан республики являются получателями социальных пенсий. Из этого числа – 12351 человек проживает в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Также в соответствии председатель правительства в четверг 17 марта поручил Минтруду и Минфину проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.

