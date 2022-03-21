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Питерский драматург проводит семинары и лекции в Улан-Удэ

Питерский драматург проводит семинары и лекции в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Мероприятия посвящены вопросам драматургии и литературоведения

На этой неделе в столице Бурятии писатель, драматург, педагог Надежда Кузнецова проводит серию мероприятий, посвящённых вопросам драматургии и литературоведения.

Надежда Кузнецова — писатель, драматург, педагог, председатель секции драматургии союза писателей Санкт-Петербурга, член гильдии драматургов России и Санкт-Петербурга. Надежда Кузнецова — автор 8 книг, 12 пьес, более 40 научных и публицистических статей о культуре и литературе. По её пьесам поставлены спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске.

21 марта в национальной библиотеке РБ состоялась авторская читка пьесы Надежды Кузнецовой с музыкальными иллюстрациями.

22 марта в 15:00 в Восточно-Сибирском государственном институте культуры пройдёт практический семинар «Драматургия — теория и практика» (12+). Надежда Кузнецова поделится секретами профессии, законами и правилами драматургического ремесла, навыками сочинения пьесы, ответит на вопросы заинтересованных и пишущих людей. Также в программе семинара автор предложит творческие задания.

24 марта в национальной библиотеке РБ в 16:00 состоится лекция «Фольклор в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (12+). Надежда Кузнецова поделится с слушателями впечатлениями о юбилейных международных научных конференциях, посвящённых творчеству Ф.М. Достоевского, а также представит своё исследование в области достоевсковедения, сообщает пресс-служба библиотеки.

Напомним, что 23 марта на малой сцене Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева состоится лекция Надежды Кузнецовой, посвящённая драматургу Александру Вампилову (12+).

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