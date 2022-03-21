К Международному дню театра в Улан-Удэ покажут спектакль «Театр. Изнанка»

Общество, Фото: Александра Данилова

«Театр. Изнанка» – это та сторона театра, о которой зрители не догадываются



25 марта на сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева состоится показ драмы Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+), приуроченный к профессиональному празднику – Международному дню театра. Этот праздник театральные деятели отметят 27 марта.



«Театр. Изнанка» – это та сторона театра, о которой зрители не догадываются. Всё, что скрыто от их глаз: репетиции, закулисные интриги, бессонные ночи, адский труд ради чьих-то идей или амбиций. «Театр. Изнанка» – история о том, как работает репертуарный театр, как происходит подготовка к премьере, какие нешуточные страсти кипят не только на сцене, но и за кулисами.



Это спектакль о жизни театра изнутри, о том, как он может сломать судьбы тех, кто здесь работает, и почему он все равно так притягателен для них. Здесь можно всю жизнь просидеть с одной репликой «Кушать подано» и по-прежнему верить в свою гениальность. Каждый день мечтать бросить театр и освоить другую профессию, но все равно приходить сюда, даже когда нет репетиции. В этом магия театра – он может сломать, изуродовать, свести с ума, но в то же время нет ничего прекраснее него.



Это драма о человеческих отношениях, которые в театре приобретают особенно выпуклый характер, о том парадоксе, когда со сцены говорят о гуманности и милосердии, а в процессе подготовки все эти качества словно выхолащиваются из тех, кто должен быть их проводником.



Премьера спектакля состоялась в октябре 2021 года. Драма Сергея Левицкого уже приглашена на третий фестиваль театров Дальнего Востока, который пройдет осенью в Хабаровске.

