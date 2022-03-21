За первые две недели марта Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp
С начала марта доля в общем трафике Telegram выросла с 48 до 63 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, говорится в исследовании «Мегафона», сообщает РИА Новости.
При этом доля WhatsApp сократилась с 48 до 32% - он занимает второе место по объему трафика, доля Viber снизилась с 5 до 4%. Согласно исследованию, если на конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, то на данный момент он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, в них самым популярным мессенджером остается WhatsApp.
- Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp - 26 мегабайт, Viber - 8 мегабайт, - добавляется в исследовании.
Так, Telegram теперь стал самым популярным мессенджером в России.
«Мегафон» подчеркнул, что популярность Telegram начала возрастать с 24 февраля на фоне ограничений доступа к другим месенджерам и социальным сетям.
Telegram стал самым популярным мессенджером в России
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