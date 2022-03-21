 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 марта

20 марта

Популярное

Telegram стал самым популярным мессенджером в России

Telegram стал самым популярным мессенджером в России
Общество,  Фото:Pixabay
За первые две недели марта Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp

С начала марта доля в общем трафике Telegram выросла с 48 до 63 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, говорится в исследовании «Мегафона», сообщает РИА Новости.

При этом доля WhatsApp сократилась с 48 до 32% - он занимает второе место по объему трафика, доля Viber снизилась с 5 до 4%. Согласно исследованию, если на конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, то на данный момент он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, в них самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

- Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp - 26 мегабайт, Viber - 8 мегабайт, - добавляется в исследовании.

Так, Telegram теперь стал самым популярным мессенджером в России.
«Мегафон» подчеркнул, что популярность Telegram начала возрастать с 24 февраля на фоне ограничений доступа к другим месенджерам и социальным сетям.
telegram мессенджеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Больше ста жителей переселятся из Крайнего Севера в Бурятию
Больше ста жителей переселятся из Крайнего Севера в Бурятию
Общество, 21.03.2022
Для этих целей из федерального бюджета выделено 385 млн рублей
Национальный парк Бурятии объявил акцию «Крышечки»
Национальный парк Бурятии объявил акцию «Крышечки»
Общество, 21.03.2022
На деньги, полученные от сбора окажут помощь особенным детям
В Улан-Удэ стартовал проект для дошкольников «Маугли»
В Улан-Удэ стартовал проект для дошкольников «Маугли»
Общество, 21.03.2022
Он направлен на повышение качества жизни дальневосточников
В Улан-Удэ Верхнюю Берёзовку подключат к центральному водоснабжению
В Улан-Удэ Верхнюю Берёзовку подключат к центральному водоснабжению
Общество, 21.03.2022
Работы обойдутся более чем в 170 миллионов рублей
В Бурятии COVID-19 держится на прежнем уровне
В Бурятии COVID-19 держится на прежнем уровне
Общество, 21.03.2022
За сутки госпитализировали всего 16 больных
В Бурятии лесоприёмный пункт наказали за отходы
В Бурятии лесоприёмный пункт наказали за отходы
Общество, 21.03.2022
На территории отсутствовала соответствующая площадка
В Улан-Удэ сегодня днём до +3 градусов
В Улан-Удэ сегодня днём до +3 градусов
Общество, 21.03.2022
По республике переменная облачность
На территории Бурятии действуют 10 ледовых переправ
На территории Бурятии действуют 10 ледовых переправ
Общество, 20.03.2022
Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки
В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 241 человека
В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 241 человека
Общество, 20.03.2022
Скончались четыре пациента с COVID-19

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^