За сутки госпитализировали всего 16 больных
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии остаётся примерно на одном уровне. Накануне выявили 235 заразившихся коронавирусом.
Позавчера же был 241 новый больной, за день до этого 245, а ещё раньше 238, 224. В предыдущие дни же было зафиксировано резкое падение суточного прироста (так, месяц назад выявляли более тысячи новых случаев ковида).
За всё время пандемии в Бурятии зарегистрировано 133 140 случаев заражений COVID-19. Из них 44% (59 006) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за пандемию 2946 больных коронавирусом.
Накануне скончались четыре человека (всем им было больше 65 лет). Отметим, позавчера также было четыре летальных исхода, а 18 марта не умер никто из пациентов (что бывает очень редко).
На утро 21 марта в стационарах лежат 438 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 16 пациентов.
В отделениях реанимации находятся 69 человек, в том числе 24 – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и наблюдении – ещё 1336 человек (на 94 меньше, чем днём ранее).
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, в отличие от других регионов, пока не собираются отменять масочный режим. В управлении Роспотребнадзора это объяснили тем, что риски инфицирования ещё высоки, а показатель заболеваемости выше того, что в целом по стране.
В Бурятии COVID-19 держится на прежнем уровне
Общество, Фото:
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