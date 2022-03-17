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Судно на воздушной подушке разогналось на Байкале до 91,1 км/ч

Судно на воздушной подушке разогналось на Байкале до 91,1 км/ч
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Результат скорости официально зафиксирован телеметрией

На фестивале скорости «Байкальская миля» (6+), который прошёл с 9 по 13 марта в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии, состоялся заезд самого «большого» участника за всю мероприятия. Им стало судно на воздушной подушке «Бирюса» от компании «ВодоходЪ». О нём рассказали организаторы мероприятия на своей странице в соцсети.

Длина судна – 18,5 метров, ширина - 8 метров, осадка – 0,48 м. Количество посадочных мест – 36. Судно оснащено современным навигационным оборудованием и развивает скорость на гладкой воде - 50 км/ч, по льду и снежному покрову до 5 см - 75 км/ч. Однако на «Байкальской миле» «Бирюса» превзошла свои возможности и помчалась по льду со скоростью 91,1 км/ч. Такой результат зафиксирован телеметрией.

Покорять «Милю» приехали пилоты на самой разнообразной гоночной технике, в том числе и на болидах собственной разработки. Всего в «Байкальской миле-2022» приняли участие 106 пилотов и 67 единиц техники: представители отечественного автопрома, аэролодки, спортпрототипы, мотоциклы, багги, дрифт-трайки, спорткары и многое другое.

В 2022 году был установлен новый абсолютный рекорд скорости «Байкальской мили» за все четыре года проведения фестиваля. Лев Гаряев из команды «пАдонки Инжиниринг» разогнался до 283,766 км/ч на транспортном средстве, оснащённом авиационным турбореактивным двигателем от самолёта «ЯК-40».

Самым быстрым среди мототехники по итогам фестиваля стал пилот Анатолий Ушаков на Suzuki Hayabusa из команды RMS Motorsport, показавший результат 240,200 км/ч.

В 2022 году на «Байкальскую милю» вновь приехал известный дрифтер Сергей Кабаргин. Он установил на фестивале новый рекорд скорости в дрифте – 252,14 км/ч!

За все дни фестиваль скорости посетило более двух тысяч зрителей. Фоторепортаж «Байкал-Daily» можно посмотреть по ссылке

Байкальская миля Фестиваль скорости Байкал

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