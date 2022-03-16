В школе Бурятии открылся IT-кабинет бурятского языка

Общество, Фото: сайт минобразования Бурятии

Презентация прошла в селе Поселье Иволгинского района



В средней общеобразовательной школе села Поселья Иволгинского района прошла презентация IT-кабинета бурятского языка, сообщает пресс-служба минобразования Бурятии.



Гостям – представителям профильного министерства, образовательных учреждений республики - продемонстрировали возможности IT-кабинета при проведении уроков, внеклассных мероприятий и дистанционных занятий.



Педагоги показали фрагменты уроков бурятского языка, здесь же в формате видеоконференции состоялась викторина между школьниками Поселья и учениками первой школы города Улан-Батор (Монголия).



Кроме того, была представлена выставка бурятских национальных инструментов, кукол и настольных дидактических игр – разработка учителей бурятского языка, а также буктрейлеры к произведениям бурятской художественной литературы и различные интерактивные стенды.



Посельская средняя общеобразовательная школа создана в 2020 году в рамках национального проекта «Образование» и вошла в состав Ассоциации этнокультурных образовательных организаций Бурятии.



На средства госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия в 2021-2030 гг.» для школ, входящих в состав Ассоциации, приобретаются IT кабинеты бурятского языка. На сегодняшний день такими кабинетами оснащено 13 школ республики.