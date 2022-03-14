Она посвящена 95-летию со дня рождения художницы Александры Сахаровской
18 марта в Улан-Удэ откроется выставка «Песня о земле родной». Она посвящена 95-летию со дня рождения народного художника РСФСР, народного художника Бурятии, лауреата государственной премии Бурятской АССР Александры Сахаровской (1927-2004).
Из большой коллекции произведений А. Сахаровской, хранящейся в фондах национального музея РБ, на выставке в художественном музее имени Ц.С. Сампилова будут представлены основные её графические серии: «История моего народа» (1968-1970), «Моя Бурятия» (1972), «Мои современницы» (1968-1970), «Город мой Улан-Удэ» (1984) и великолепные рисунки «Агинские зарисовки» (1960), «По Монголии» (1975-1977), «По Туркмении» (1982). Все произведения исполнены в разных техниках: оригинальных (рисунок, акварель) и печатных (линогравюра, офорт, литография).
- Александра Сахаровская – художник глубокий, исключительно требовательный, в первую очередь к себе. Даже в небольших эскизах несколькими штрихами фломастера художница могла точно уловить натуру и удачно выстроить композицию. Всё творчество А.Н. Сахаровской – это неустанный поиск и стремление к совершенному воплощению своих замыслов, - сообщает пресс-служба нацмузея.
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В Улан-Удэ откроется выставка «Песня о земле родной»
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