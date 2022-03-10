Старшеклассники из Бурятии разрабатывали макет автономного необитаемого подводного аппарата
Четыре школьника из Бурятии впервые победили в финале Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Водные робототехнические системы».
Максим, Кирилл, Григорий и Артём разрабатывали макет автономного необитаемого подводного аппарата и устройства для взятия проб со дна водоёма.
Для финалистов профиля «Водные робототехнические системы» разработали особую задачу. В её основе были актуальные проблемы в исследовании Мирового океана, а решая её, финалисты параллельно знакомились с работой разработчиков реальных подводных аппаратов.
Заключительный этап национальной технологической олимпиады по направлениям «Водные робототехнические системы», «Технологии виртуальной и дополненной реальности: дополненная реальность» и «Разработка компьютерных игр» проходил в Дальневосточном федеральном университете.
В соревнованиях по профилю «Водные робототехнические системы» Национальной технологической олимпиады, которые шли шесть дней, приняли участие 43 старшеклассника из 13 регионов России.
- Подводная робототехника для школьников активно начала развиваться на Дальнем Востоке, а теперь популярность этого направления растет по всей стране. Технологии виртуальной реальности сейчас очень востребованы и дают возможность человеку получить опыт, труднодоступный в реальном мире. Отрасль разработки игр также активно развивается в России и нуждается в специалистах игровая индустрия тесно связана с другими сферами жизни. Участие в этих и других направлениях олимпиады может стать важной ступенькой на пути к профессиональному успеху, - отметил ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.
Призёры и победители НТО смогут получить 100 баллов ЕГЭ и другие преимущества при поступлении в известные инженерные вузы России.
Школьники Бурятии впервые победили в национальной технологической олимпиаде
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