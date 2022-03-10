В Иволгинском районе Бурятии отметили «Широкую Масленицу»

Общество, Фото: пресс-служба РОМЦ Иволгинского района

В районном центре состоялись концерт и народные гуляния



На прошлой неделе в Иволгинском районе Бурятии отметили Масленицу. На площади районного дома культуры Иволгинска прошёл театрализованный концерт «Как Иван весну спасал». В программе приняли участие творческие коллективы и солисты района: образцовый казачий ансамбль «Отрада», народный хор «Моё тепло», народный хор русской песни «Сударушка», вокальный ансамбль ветеранов «Вдохновение», хореографический ансамбль «Премьера», хореографический ансамбль «Затейники», ансамбль семейской песни «Прядия», солисты Анастасия Петрова и Елена Буркова. Специальным гостем в этом праздник стала звезда бурятской эстрады Анна Комолова.



Параллельно с основной сценой внимание зрителей привлекала детская игровая площадка, где для детей были подготовлены игры, конкурсы и забавы. А на главной сцене развернулась борьба в традиционных конкурсах частушек, «Расколи чурку», покорения масленичного столба, перетягивания гири и поедания блинов.



В конкурсе частушечников третье место заняла Дарисурун Цоктоева, второе – Клавдия Машанова и первое место завоевала Татьяна Нимаева. Самым быстрым в поедание блинов среди детей оказался Максар А., а среди взрослых – Дмитрий Сидинкин, также ставший победителем в конкурсе «Расколи чурку».



Виртуозно справился с 24-килограммовой гирей Игорь Андреев, толкнув её 40 раз. Второе место занял Бахтиер Исматов, поднявший её 33 раза. Третье место получил Павел Жданов с результатом 28 поднятий.



Завершил праздничное мероприятие традиционный Масленичный столб, для участия в котором вызвались девять отчаянных смельчаков. В итоге четверым участникам всё-таки он покорился. Победителями стали: Антон Анищенко, Владислав Медведев, Вячеслав Лопсонов и Вячеслав Курмазов.



В праздничной лотерее обладательницей главного приза – микроволновой печи – стала Татьяна Травкина. Кроме этого всем победителям в масленичных конкурсах были вручены сертификаты от магазина бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

