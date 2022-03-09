В Бурятии сельскую администрацию через суд обязали дополнить сайт

На сайте разместили не всю необходимую информацию



Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Бурунгольское» Окинского района Бурятии на официальном сайте в сети «Интернет» не обеспечила доступ к информации об органе местного самоуправления. Отсутствуют данные о муниципальной нормотворческой деятельности, сведения об оказании информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.



В связи с этим был направлен иск об обязании органа местного самоуправления обеспечить доступ к необходимой информации.



Тункинский районный суд удовлетворил иск. Решение суда не вступило в законную силу.



В настоящее время администрация проводит работу по устранению нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

