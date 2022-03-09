На сайте разместили не всю необходимую информацию
Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Бурунгольское» Окинского района Бурятии на официальном сайте в сети «Интернет» не обеспечила доступ к информации об органе местного самоуправления. Отсутствуют данные о муниципальной нормотворческой деятельности, сведения об оказании информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
В связи с этим был направлен иск об обязании органа местного самоуправления обеспечить доступ к необходимой информации.
Тункинский районный суд удовлетворил иск. Решение суда не вступило в законную силу.
В настоящее время администрация проводит работу по устранению нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии сельскую администрацию через суд обязали дополнить сайт
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