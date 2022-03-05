В состав региональных команд вошли школьники, студенты, молодые специалисты заводов
Две команды из Бурятии примут участие в IV всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности». Они поучаствуют в создании законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».
Участники от республики формируются на базе АО «Улан-Удэнский Авиационный Завод» и АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение».
- В состав региональных команд вошли школьники, студенты, молодые специалисты заводов, набравшие наибольшие баллы в тестировании на образовательной платформе «Кибердром», - сообщает минпромторг Бурятии.
Участники региональных команд будут проходить онлайн-обучение и осваивать навыки управления беспилотными летательными аппаратами на базе «Кванториума» и «Асториума» и будут готовиться к следующему этапу конкурса.
Обучение в рамках «Кибердрома» в 2022 году пройдёт в несколько этапов с 9 марта по 1 сентября.
Две команды из Бурятии освоят навыки управления беспилотниками
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