Две команды из Бурятии освоят навыки управления беспилотниками

В состав региональных команд вошли школьники, студенты, молодые специалисты заводов



Две команды из Бурятии примут участие в IV всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности». Они поучаствуют в создании законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».



Участники от республики формируются на базе АО «Улан-Удэнский Авиационный Завод» и АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение».



- В состав региональных команд вошли школьники, студенты, молодые специалисты заводов, набравшие наибольшие баллы в тестировании на образовательной платформе «Кибердром», - сообщает минпромторг Бурятии.



Участники региональных команд будут проходить онлайн-обучение и осваивать навыки управления беспилотными летательными аппаратами на базе «Кванториума» и «Асториума» и будут готовиться к следующему этапу конкурса.



Обучение в рамках «Кибердрома» в 2022 году пройдёт в несколько этапов с 9 марта по 1 сентября.

