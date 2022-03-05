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В селе в Бурятии через суд ликвидируют свалку

В селе в Бурятии через суд ликвидируют свалку
Общество,  Фото:pixabay.com.
Нарушение выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, вблизи села Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии размещена несанкционированная свалка.

Земельный участок, в границах которого находится свалка, является муниципальной собственностью. В нарушение Земельного кодекса РФ орган местного самоуправления не принял меры по ликвидации свалки.

Прокурор подал в суд иск к администрации Мухоршибирского района и районному комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством. Их обязали ликвидировать свалку в Шаралдае.

Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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