В Бурятии запустили первые очистные сооружения из 21-го







4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов дал команду о тестовом запуске работы нового комплекса очистки вод.



- Уважаемые земляки, уважаемые коллеги, поздравляю всех с таким радостным событием! Мы ввели первые очистные из тех, которые строятся по поручению президента. Напомню, что он дал поручение построить в Бурятии 21 очистное сооружение, включая основные в Улан-Удэ, а также ещё множество очистных во всех населённых пунктах, где так или иначе идёт соединение с Байкалом. И вот первый комплекс мы сегодня запустили в Кабанском районе, в Выдрино. Это современное новое оборудование, соответствующее всем экологическим требованиям. Поэтому я хочу поздравить жителей Выдрино и весь Кабанский район с тем, что он первый. Впереди ещё много работы. Байкал будет чистым, а наши люди будут иметь комфортные условия для проживания, - подчеркнул глава Бурятии.



Комплекс в Выдрино построен в соответствии с новым 83 приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ.



- Проведена большая работа. Сегодня очистные сооружения построены в соответствии с новым 83 приказом, здесь применяются новые технологии, которые будут работать более эффективно по очистки сточных вод. Хочу отметить, что подрядной организацией приложены большие усилия, в сложное время пандемии отработал все процессы и сдал объект. Без сомнения, говорим, что выбор подрядчика был сделан правильным, на месте находится сам генеральный директор компании и сам принимает участие в настройке всего оборудования. Я хочу пожелать молодым ребятам, которые не боятся заходить в такие сложные процессы, удачи, процветания. Готовы с ними и дальше работать. Ну и как говориться, первым очистным жизнь! - отметил зампред правительства Евгений Луковников.



Средства на строительство очистных на Байкале выделили напрямую из резервного фонда правительства России. Всего на очистные сооружения в Выдрино потратили более 91 млн рублей.





В селе Выдрино Кабанского района Бурятии запущена работа очистных сооружений на берегу Байкала. Завершены пуско-наладочные работы всего комплекса оборудования очистных, произведен тестовый запуск оборудования, сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова.