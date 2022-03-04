 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

В Бурятии запустили первые очистные сооружения из 21-го

В Бурятии запустили первые очистные сооружения из 21-го
Общество, 
Современные очистные сооружения построили в Выдрино

В селе Выдрино Кабанского района Бурятии запущена работа очистных сооружений на берегу Байкала. Завершены пуско-наладочные работы всего комплекса оборудования очистных, произведен тестовый запуск оборудования, сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова.

 
4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов дал команду о тестовом запуске работы нового комплекса очистки вод.

- Уважаемые земляки, уважаемые коллеги, поздравляю всех с таким радостным событием! Мы ввели первые очистные из тех, которые строятся по поручению президента. Напомню, что он дал поручение построить в Бурятии 21 очистное сооружение, включая основные в Улан-Удэ, а также ещё множество очистных во всех населённых пунктах, где так или иначе идёт соединение с Байкалом. И вот первый комплекс мы сегодня запустили в Кабанском районе, в Выдрино. Это современное новое оборудование, соответствующее всем экологическим требованиям. Поэтому я хочу поздравить жителей Выдрино и весь Кабанский район с тем, что он первый. Впереди ещё много работы. Байкал будет чистым, а наши люди будут иметь комфортные условия для проживания, - подчеркнул глава Бурятии.

Комплекс в Выдрино построен в соответствии с новым 83 приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ.

- Проведена большая работа. Сегодня очистные сооружения построены в соответствии с новым 83 приказом, здесь применяются новые технологии, которые будут работать более эффективно по очистки сточных вод. Хочу отметить, что подрядной организацией приложены большие усилия, в сложное время пандемии отработал все процессы и сдал объект. Без сомнения, говорим, что выбор подрядчика был сделан правильным, на месте находится сам генеральный директор компании и сам принимает участие в настройке всего оборудования. Я хочу пожелать молодым ребятам, которые не боятся заходить в такие сложные процессы, удачи, процветания. Готовы с ними и дальше работать. Ну и как говориться, первым очистным жизнь! - отметил зампред правительства Евгений Луковников.

Средства на строительство очистных на Байкале выделили напрямую из резервного фонда правительства России. Всего на очистные сооружения в Выдрино потратили более 91 млн рублей.

очистные сооружения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ студенты выявили, кто всех быстрее на льду
В Улан-Удэ студенты выявили, кто всех быстрее на льду
Общество, 04.03.2022
Состязания были посвящены 90-летнему юбилею БГУ
Житель Бурятии пытался присвоить «Тойоту» умершего мужчины
Житель Бурятии пытался присвоить «Тойоту» умершего мужчины
Общество, 04.03.2022
Для этого подделали подпись в договоре купли-продажи
В Бурятии пилят лёд
В Бурятии пилят лёд
Общество, 04.03.2022
В регионе готовятся к весенним паводкам 
В Бурятии женщинам-водителям вручили тюльпаны
В Бурятии женщинам-водителям вручили тюльпаны
Общество, 04.03.2022
Праздничная акция прошла в районе республики 
Мамы инвалидов и многодетные матери в Бурятии смогут научиться делать игрушки
Мамы инвалидов и многодетные матери в Бурятии смогут научиться делать игрушки
Общество, 04.03.2022
Начинается реализация Всероссийского социального проекта
Жители Бурятии на севере республики переедут в новое жилье
Жители Бурятии на севере республики переедут в новое жилье
Общество, 04.03.2022
Почти 600 жителей аварийных домов в городе Северобайкальск в течение двух лет получат новое жилье
Мэр Улан-Удэ осмотрел новые модели автобусов для обновления автопарка
Мэр Улан-Удэ осмотрел новые модели автобусов для обновления автопарка
Общество, 04.03.2022
Делегация города Улан-Удэ посетила цеха одного из крупнейших автопроизводителей во Владимирской области
За границей находятся около 20 тысяч российских туристов
За границей находятся около 20 тысяч российских туристов
Общество, 04.03.2022
Сложнее всего с возвращением из стран Латинской Америки 
В Бурятии юных нарушителей научили печь блины
В Бурятии юных нарушителей научили печь блины
Общество, 04.03.2022
После обучения дети съели приготовленные лакомства 
В Бурятии 27 соцработников обучились по программе «Сиделки на дому»
В Бурятии 27 соцработников обучились по программе «Сиделки на дому»
Общество, 04.03.2022
В Кабанском районе помощь сиделок получают одинокие и инвалиды 
Лесприёмный пункт в Бурятии захламили опилками и мусором
Лесприёмный пункт в Бурятии захламили опилками и мусором
Общество, 04.03.2022
В отходам могут размножаться вредители 
«Зевс» из Иволгинского района Бурятии нашёл хозяина
«Зевс» из Иволгинского района Бурятии нашёл хозяина
Общество, 04.03.2022
Голубоглазая собака переехала в новый дом из приюта
Семьи погибших на Украине российских военных получат по 7,4 млн рублей
Семьи погибших на Украине российских военных получат по 7,4 млн рублей
Общество, 04.03.2022
Владимир Путин сообщил о выплатах семьям погибших и получившим ранения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^