В Джидинском районе Бурятии пройдёт выездной День донора

Сельчан приглашают на донацию



3 марта на Центральной площади в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии с 8:00 до 13:00 будет работать мобильный пункт приёма крови. О выездном Дне донора сообщили в местной группе «Джида-инфо 24/7».



Для того, чтобы сдать кровь нужен паспорт, флюорография, СНИЛС. Требуется избегать накануне сдачи крови мясной и молочной пищи; воздержаться от курения в течение трёх часов, приёма алкоголя за 48 часов до сдачи.



Отвод от донорства после прививки: коронавирус - 30 дней, грипп - 10 дней.



