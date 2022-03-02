Сельчан приглашают на донацию
3 марта на Центральной площади в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии с 8:00 до 13:00 будет работать мобильный пункт приёма крови. О выездном Дне донора сообщили в местной группе «Джида-инфо 24/7».
Для того, чтобы сдать кровь нужен паспорт, флюорография, СНИЛС. Требуется избегать накануне сдачи крови мясной и молочной пищи; воздержаться от курения в течение трёх часов, приёма алкоголя за 48 часов до сдачи.
Отвод от донорства после прививки: коронавирус - 30 дней, грипп - 10 дней.
В Джидинском районе Бурятии пройдёт выездной День донора
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