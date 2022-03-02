 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

В Джидинском районе Бурятии пройдёт выездной День донора

В Джидинском районе Бурятии пройдёт выездной День донора
Общество,  Фото:pixabay.com.
Сельчан приглашают на донацию

3 марта на Центральной площади в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии с 8:00 до 13:00 будет работать мобильный пункт приёма крови. О выездном Дне донора сообщили в местной группе «Джида-инфо 24/7».

Для того, чтобы сдать кровь нужен паспорт, флюорография, СНИЛС. Требуется избегать накануне сдачи крови мясной и молочной пищи; воздержаться от курения в течение трёх часов, приёма алкоголя за 48 часов до сдачи.

Отвод от донорства после прививки: коронавирус - 30 дней, грипп - 10 дней.

Донорство крови

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В зимних Паралимпийских играх примет участие уроженец Бурятии
В зимних Паралимпийских играх примет участие уроженец Бурятии
Общество, 02.03.2022
Александр Ахмадулин из Бурятии выступит в составе сборной по сноуборду
Весна в Бурятии начнётся с переменчивой погоды
Весна в Бурятии начнётся с переменчивой погоды
Общество, 02.03.2022
В целом синоптики обещают тёплый месяц
Лесной спецназ Бурятии готовится к сезону пожаров
Лесной спецназ Бурятии готовится к сезону пожаров
Общество, 02.03.2022
Обучение проходит в городе Пушкино
В Бурятии рассказали, как ведут себя рыси и манулы при виде человека
В Бурятии рассказали, как ведут себя рыси и манулы при виде человека
Общество, 02.03.2022
Этих редких животных можно пересчитать по пальцам
В Усть-Ордынском Бурятском округе выбрали красавицу Белого месяца
В Усть-Ордынском Бурятском округе выбрали красавицу Белого месяца
Общество, 02.03.2022
Определились победители конкурса «Баатар - Дангина»
В Улан-Удэ осуждённые освоили профессию пекарей
В Улан-Удэ осуждённые освоили профессию пекарей
Общество, 02.03.2022
Свидетельства получили шесть человек
В Забайкалье издали сборник о генеалогии бурят
В Забайкалье издали сборник о генеалогии бурят
Общество, 02.03.2022
Исследования представляют интерес для тех, кто изучает и составляет генеалогическое древо своей семьи
В Улан-Удэ спасатели спустились с крыши в окно квартиры
В Улан-Удэ спасатели спустились с крыши в окно квартиры
Общество, 02.03.2022
Хозяева не могли попасть в свою квартиру
За сутки коронавирус выявили у 756 жителей Бурятии
За сутки коронавирус выявили у 756 жителей Бурятии
Общество, 02.03.2022
Летальные исходы среди больных ковидом по-прежнему происходят ежедневно
Районная библиотека в Бурятии получила книги в дар
Районная библиотека в Бурятии получила книги в дар
Общество, 02.03.2022
Подарок сделал внук автора краеведческих изданий
В Бурятии участники турнира разбили более тысячи костей
В Бурятии участники турнира разбили более тысячи костей
Общество, 02.03.2022
В Закаменском районе прошёл турнир по разбиванию хребтовой кости

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^