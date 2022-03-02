Лига «Джентльмены» объединит любителей бокса разного возраста и уровня физической подготовки
Первую любительскую боксёрскую лигу «Джентльмены» открыли в Иркутске. Цель создания лиги – это привлечение горожан к регулярным занятиям спортом, популяризация и развитие бокса в регионе.
– Лига «Джентльмены» – это площадка, которая объединит любителей бокса разного возраста и уровня физической подготовки. Тренировки будут проходить каждый вторник и четверг, также в планах – соревновательная практика. Хотим ко Дню города провести турнир среди участников проекта – победителю вручат пояс Похабова, – прокомментировал руководитель любительской боксёрской лиги «Джентльмены» Аркадий Журавлев.
Принять участие в проекте могут мужчины от 18 лет. Уровень подготовки неважен, однако не допускаются профессиональные спортсмены-боксёры и люди, имеющие противопоказания врачей к занятиям. На занятиях будет обеспечена безопасность – в спарринг будут ставить боксёров одного уровня, в специальных шлемах и перчатках, всех разделят по весовым и возрастным категориям. Как отметил Аркадий Журавлев, участники лиги должны чувствовать себя комфортно, это не бойцовский клуб, а сообщество джентльменов. Также к руководителю уже поступают обращения о создании женской боксёрской лиги. Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска.
Возрастное ограничение 18+
В Иркутске появилась первая любительская боксёрская лига
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