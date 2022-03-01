 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В Бурятии «чёрный лесоруб» предстал перед судом

В Бурятии «чёрный лесоруб» предстал перед судом
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч

Житель Улан-Удэ признан виновным в незаконной рубке леса.

В октябре 2020 года горожанин незаконно вырубил деревья в Курумканском участковом лесничестве. Ущерб составил 55 тысяч рублей, который мужчина не возместил.

- Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, решением суда удовлетворены исковые требования Республиканского агентства лесного хозяйства о взыскании с виновного причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
суд прокуратура черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу
В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу
Общество, 01.03.2022
На турнире будут соревноваться в 8 абсолютных первенствах
В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой
В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой
Общество, 01.03.2022
Сельчан приглашают принять участие
В Улан-Удэ открылась выставка «Живые камни»
В Улан-Удэ открылась выставка «Живые камни»
Общество, 28.02.2022
На представленных экспонатах природа «нарисовала» силуэты различных животных
В Иркутске стартует «Неделя неформального образования»
В Иркутске стартует «Неделя неформального образования»
Общество, 28.02.2022
В её рамках пройдёт более 600 мероприятий
Бурятия приняла участие в медиа-мосте «Сагаалган – в кругу друзей»
Бурятия приняла участие в медиа-мосте «Сагаалган – в кругу друзей»
Общество, 28.02.2022
Участники обменялись опытом и поздравили друг друга творческими номерами
113 школьников в северном районе Бурятии смогут воспользоваться «Пушкинской картой»
113 школьников в северном районе Бурятии смогут воспользоваться «Пушкинской картой»
Общество, 28.02.2022
Они смогут посетить культурные мероприятия Баунтовского района
В ДФО наблюдается миграционный прирост
В ДФО наблюдается миграционный прирост
Общество, 28.02.2022
Наибольший приток населения отмечен в Якутии и Хабаровском крае
Усть-Ордынский гиревик стал призёром первенства России
Усть-Ордынский гиревик стал призёром первенства России
Общество, 28.02.2022
Спортсмен занял третье место в весовой категории 85 кг
В Бурятии появятся новые объекты образования
В Бурятии появятся новые объекты образования
Общество, 28.02.2022
В Еравнинском районе построят школу на 450 мест
В Улан-Удэ завершился финал ДФО по мини-футболу
В Улан-Удэ завершился финал ДФО по мини-футболу
Общество, 28.02.2022
Победителем соревнований стала Гусиноозёрская гимназия
В Ангарске духовой оркестр поздравил с праздником столетнего ветерана
В Ангарске духовой оркестр поздравил с праздником столетнего ветерана
Общество, 28.02.2022
Росгвардейцы исполнили композиции военных лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^