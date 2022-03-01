Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч
Житель Улан-Удэ признан виновным в незаконной рубке леса.
В октябре 2020 года горожанин незаконно вырубил деревья в Курумканском участковом лесничестве. Ущерб составил 55 тысяч рублей, который мужчина не возместил.
- Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, решением суда удовлетворены исковые требования Республиканского агентства лесного хозяйства о взыскании с виновного причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрный лесоруб» предстал перед судом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина ранее судим семь раз
На турнире будут соревноваться в 8 абсолютных первенствах
Мероприятие пройдёт в новом формате
Сельчан приглашают принять участие
В Улан-Удэ днём -2 градуса
Заявки на участие принимаются до 5 марта
На представленных экспонатах природа «нарисовала» силуэты различных животных
В её рамках пройдёт более 600 мероприятий
Участники обменялись опытом и поздравили друг друга творческими номерами
Они смогут посетить культурные мероприятия Баунтовского района
Наибольший приток населения отмечен в Якутии и Хабаровском крае
Спортсмен занял третье место в весовой категории 85 кг
В Еравнинском районе построят школу на 450 мест
Победителем соревнований стала Гусиноозёрская гимназия
Росгвардейцы исполнили композиции военных лет