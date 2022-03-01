В Бурятии «чёрный лесоруб» предстал перед судом

Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч



Житель Улан-Удэ признан виновным в незаконной рубке леса.



В октябре 2020 года горожанин незаконно вырубил деревья в Курумканском участковом лесничестве. Ущерб составил 55 тысяч рублей, который мужчина не возместил.



- Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, решением суда удовлетворены исковые требования Республиканского агентства лесного хозяйства о взыскании с виновного причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

