Борцы Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Три спортсмена стали обладателями золотых медалей



Сборная Бурятии на чемпионате Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин завоевала 9 медалей: 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медалей.



Список победителей и призёров соревнований выглядит так:



Первое место:

Дамдинов Жаргал (в весовой категории 61 кг);

Боровицкий Алексей (в весовой категории 70 кг);

Елбаскин Андрей (в весовой категории 92 кг).



Второе место:

Жербаев Виктор (в весовой категории 65 кг);

Бодиев Тумэн (в весовой категории 79 кг).



Третье место:

Гатаулин Андрей (в весовой категории 61 кг);

Баясхолонов Булат (в весовой категории 65 кг);

Цыренов Буян (в весовой категории 74 кг);

Жаргалов Никита (в весовой категории 74 кг).



В соревнованиях среди мужчин за медали в 10 весовых категориях боролись более 100 спортсменов из семи регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

