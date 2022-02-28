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Борцы Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата ДФО

Борцы Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Три спортсмена стали обладателями золотых медалей

Сборная Бурятии на чемпионате Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин завоевала 9 медалей: 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Список победителей и призёров соревнований выглядит так:

Первое место:
Дамдинов Жаргал (в весовой категории 61 кг);
Боровицкий Алексей (в весовой категории 70 кг);
Елбаскин Андрей (в весовой категории 92 кг).

Второе место:
Жербаев Виктор (в весовой категории 65 кг);
Бодиев Тумэн (в весовой категории 79 кг).

Третье место:
Гатаулин Андрей (в весовой категории 61 кг);
Баясхолонов Булат (в весовой категории 65 кг);
Цыренов Буян (в весовой категории 74 кг);
Жаргалов Никита (в весовой категории 74 кг).

В соревнованиях среди мужчин за медали в 10 весовых категориях боролись более 100 спортсменов из семи регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Бурятия вольная борьба чемпионат ДФО спорт

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