Три спортсмена стали обладателями золотых медалей
Сборная Бурятии на чемпионате Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин завоевала 9 медалей: 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медалей.
Список победителей и призёров соревнований выглядит так:
Первое место:
Дамдинов Жаргал (в весовой категории 61 кг);
Боровицкий Алексей (в весовой категории 70 кг);
Елбаскин Андрей (в весовой категории 92 кг).
Второе место:
Жербаев Виктор (в весовой категории 65 кг);
Бодиев Тумэн (в весовой категории 79 кг).
Третье место:
Гатаулин Андрей (в весовой категории 61 кг);
Баясхолонов Булат (в весовой категории 65 кг);
Цыренов Буян (в весовой категории 74 кг);
Жаргалов Никита (в весовой категории 74 кг).
В соревнованиях среди мужчин за медали в 10 весовых категориях боролись более 100 спортсменов из семи регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Борцы Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата ДФО
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