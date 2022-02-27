Незаконная деятельность осуществлялась в одном из торговых центров города
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершённые организованной группой.
По версии следствия, на протяжении полутора лет в одном из торговых центров Ангарска осуществлялась незаконная деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования. Деятельность заведения была организована жительницей Краснодарского края. Она приобрела игровое оборудование и подыскала помещение для проведения азартных игр. В дальнейшем она трудоустроила двух женщин, которые согласно отведенным им ролям в организованной группе, обеспечивали фактическую беспрерывную работу заведения, организовывали конспиративный пропуск клиентов, приём и выдачу денег.
- Следователями СК при содействии сотрудников ОЭБиПК УМВД по Ангарскому городскому округу незаконная игорная деятельность была пресечена. Проведён ряд необходимых следственных действий, - сообщили в СУ СУ РФ по Иркутской области.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.
В Ангарске перед судом предстанут организаторы азартных игр
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