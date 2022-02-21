Ушёл из жизни Гавриил Балханов
18 февраля на 88-м году жизни скончался Гавриил Иванович Балханов, доктор философских наук, профессор, ректор Восточно-Сибирского института культуры с 1990 по 1995 годы, заслуженный деятель науки Бурятии и Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы РФ.
Гавриил Иванович Балханов родился 26 сентября 1934 года в деревне Хоргелок Иркутской области. В 1941 году пошёл в начальную школу, после её окончания поступил в Верхне-Единскую семилетнюю школу, затем в Боханское педагогическое училище.
В 1954 году, после окончания училища, Гавриил Иванович год проработал учителем русского языка и литературы в Орликской средней школе Бурятской АССР. В 1955 году был призван в армию, где прослужил 3 года. После окончания службы он поступил в Иркутский государственный университет, затем в аспирантуру. После учёбы устроился работать в Укырскую школу, сначала учителем, потом завучем, директором школы, инспектором районо и окроно.
В 1972 году Гавриил Балханов успешно защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата философских наук. В 1980 году был избран заведующим кафедрой философии Восточно-Сибирского государственного института культуры. В 1985 году защитил докторскую диссертацию. В следующем году получил звание профессора.
В 1990 году Гавриил Иванович был избран ректором Восточно-Сибирского государственного института культуры. На этой должности он проработал до 1995 года, а затем он остался преподавать в родном вузе на должности профессора кафедры философии.
Гавриил Иванович подготовил более 10 докторов и кандидатов наук, является автором ряда монографий, учебных пособий и научных статей.
- Имя талантливого руководителя, учёного и видного общественного деятеля золотыми буквами вписано в историю нашего института, добрая и светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах! – сообщает пресс-служба ВСГИК.
Скончался экс-ректор бурятского вуза
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