В Бурятии завершено строительство очистных сооружений на Байкале

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Мероприятия по запуску очистных в Выдрино начнут с приходом тёплой погоды



В селе Выдрино Кабанского района Бурятии подошло к завершению строительство очистных сооружений. В течение месяца будут завершены пусконаладочные работы всего комплекса оборудования и начнётся подача стока на новые очистные сооружения, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



Технико-экономические показатели новых очистных отличает компактность, высокий уровень автоматизации производственного процесса и управления. В настоящее время технический персонал уже проходит обучение и инструктаж по всему объёму требований в эксплуатации данного объекта.



- Для полной работы очистных сооружений есть определенный регламент. Подрядчик должен провести пусконаладочные работы. После этого эксплуатирующая организация приступает к пусконаладочным работам под нагрузкой, то есть уже осуществляет приём стоков. Как правило, эта работа занимает определённый промежуток времени, от двух до трех месяцев. Несмотря на то, что на очистных установлено более современное оборудование, надо понимать, что это технологически сложный объект. Поэтому подготовка к запуску также требует времени, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Основное технологическое оборудование и ёмкости поступили на объект строительства в металлоконструкциях полной заводской готовности блочно-модульного типа, что позволило в кратчайшие сроки произвести строительно-монтажные работы и начать пусконаладочные работы.



- В процессе подготовки оборудования куратор нашего управления в течение четырёх месяцев неоднократно выезжал в город Самара на завод-изготовитель в служебные командировки. По завершению пусконаладочных работ и с наступлением тёплых температур начнем мероприятия по запуску очистных, – рассказал начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов.



Напомним, что в рамках заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам было дано поручение о выделении средств на строительство очистных на Байкале напрямую из резервного фонда правительства России. Выделенные из федерального бюджета средства на строительство, оборудование и другие сопутствующие затраты по очистным сооружениям в Выдрино составили более 91 миллионов рублей.



- Следующим шагом станет строительство очистных в правобережной части города Улан-Удэ. На сегодняшний день проектная документация уже разработана. Также сейчас разрабатывается проектная документация еще 19 очистных, – добавил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

