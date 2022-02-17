За прививку от ковида в районе Бурятии будут платить

В Джидинском районе за прививку от коронавируса дадут 200 рублей



Жителям Джидинского района Бурятии, кто привился от коронавируса первый раз, пообещали 200 рублей. Ревакцинировавшиеся получат 100 рублей. Такое сообщение появилось в группе «Джида-инфо». Деньги будут перечислены на счет мобильного телефона.



После прививки медики вручат талон, который можно обменять на пополнение баланса телефона в магазине «Кодак» в селе Петропавловка.



- Ждём, появится ли такая мера в Улан-Удэ, - отмечается в паблике «Весь Улан-Удэ».



Отметим, в Москве людям старше 65 лет за вакцинацию или ревакцинацию вручают подарочные наборы «С заботой о здоровье» или денежную компенсацию в десять тысяч рублей



В Бурятии же пока такую инициативу проявили только в Джидинском районе.

