В Джидинском районе за прививку от коронавируса дадут 200 рублей
Жителям Джидинского района Бурятии, кто привился от коронавируса первый раз, пообещали 200 рублей. Ревакцинировавшиеся получат 100 рублей. Такое сообщение появилось в группе «Джида-инфо». Деньги будут перечислены на счет мобильного телефона.
После прививки медики вручат талон, который можно обменять на пополнение баланса телефона в магазине «Кодак» в селе Петропавловка.
- Ждём, появится ли такая мера в Улан-Удэ, - отмечается в паблике «Весь Улан-Удэ».
Отметим, в Москве людям старше 65 лет за вакцинацию или ревакцинацию вручают подарочные наборы «С заботой о здоровье» или денежную компенсацию в десять тысяч рублей
В Бурятии же пока такую инициативу проявили только в Джидинском районе.
За прививку от ковида в районе Бурятии будут платить
Общество, Фото:
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