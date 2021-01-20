Трое жителей Бурятии выиграли больше миллиона
Трое жителей Бурятии выиграли по одному и более миллиону рублей по итогам новогоднего розыгрыша тиража лотереи «Русского лото». Они купили счастливые билеты в отделениях Почты России, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе УФПС Бурятии.
Причём один из них участвовал в розыгрыше суперприза, и вдобавок к основному выигрышу ему достались дополнительно сто тысяч рублей и загородный дом.
Также по тиражу 1369 Русского лото ещё один клиент Почты России из Бурятии выиграл более 300 тысяч рублей.
В новогоднем тираже «Русского лото» разыграли более двух миллиардов рублей – это абсолютный рекорд. По итогам розыгрыша 581 человек выиграл миллион или более рублей. Также ещё почти 600 человек стал обладателем суммы в 706 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года бухгалтер из Бурятии выиграла в лотерею почти миллион, а когда узнала о выигрыше, сразу даже не поверила.
Рекордный же для Бурятии приз выиграл в 2017 году улан-удэнец. Ему досталось более 46 миллионов рублей в лотерее «Гослото».
После новогодней лотереи в Бурятии появились миллионеры
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