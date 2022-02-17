Ко Дню защитника Отечества улан-удэнцам покажут «Фронтовичку»









18 февраля на сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева пройдет показ популярного спектакля «Фронтовичка» (16+) по пьесе Анны Батуриной в постановке Сергея Левицкого. Спектакль приурочили ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе театра.В центре спектакля история 24-летней фронтовички Марии Небылицы, вернувшейся наряду с советским народом победительницей с войны, на которой она обрела свою любовь. Казалось, всё самое страшное осталось на поле боя. Но впереди у неё другое сражение – со страхом, предательством, подлостью, ложью, ханжеством. Сражение во имя жизни, молодости и той самой любви.Войны во «Фронтовичке» действительно нет, это история о любви, о девушке, о верности, воспетой в стихотворении Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь». О печати войны, которую не стереть новой жизнью, а только омыть слезами, несбывшимися мечтами и надеждой, что не повторится. Это живая тема, живое исполнение, живая музыка, живые люди, живой театр.Спектакль «Фронтовичка» можно назвать визитной карточкой бестужевцев. Он вошёл в Long-list Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска-2016», стал участником внеконкурсной программы национального театрального фестиваля «Золотая маска» – «Маска Плюс» в 2016 году, лауреатом IV межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит-2016» в номинации «Лучший спектакль большой формы», лауреатом Государственной премии Бурятии в области литературы и искусства 2014-2015 гг., участником праздничных мероприятий «Дни культуры Улан-Удэ в Санкт-Петербурге», посвящённых празднованию 350-летия со дня основания столицы Бурятии. Помимо Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москвы, он был показан в Красноярске, как почётный гость фестиваля «Театральная весна-2017», в Тюмени, Калининграде, Иркутске, Новокузнецке.«Фронтовичка» идёт в репертуаре театра почти семь лет, и все эти годы неизменно пользуется огромной популярностью у зрителей. К праздничной дате – Дню защитника Отечества – приурочен уже 45-й показ спектакля.Роль Марии Небылицы исполнит заслуженная артистка Бурятии, лауреат Государственной премии Бурятии Светлана Полянская.