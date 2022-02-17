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В Забайкалье краевому драмтеатру присвоили имя Николая Березина

В Забайкалье краевому драмтеатру присвоили имя Николая Березина
Общество,  Фото:pixabay.com
Актёр и режиссёр возглавил учреждение в 1990 году

Законодательное собрание Забайкальского края приняло постановление о присвоении краевому драматическому театру имени заслуженного деятеля искусств России Николая Березина, который руководил учреждением более 20 лет. С инициативой выступил коллектив театра и министерство культуры региона.

- Можно сказать, что Николай Алексеевич создал нынешний коллектив театра, пользовался в актёрской труппе абсолютным авторитетом. Здесь он поставил более 50 спектаклей, выучил и выпустил в профессию десятки артистов, сыграл немало ярких ролей, - отметила замминистра культуры Забайкалья Алёна Ячменева.

Директор Забайкальского краевого драматического театра Юрий Пояркин рассказал, что Николай Березин внёс большой вклад в развитие учреждения и края своими творческими работами. Он отдал много времени и сил ради того, чтобы театр звучал не только в Забайкалье, но и за его пределами.

- Имя Николая Березина дорого нам ещё и потому, что он наш современник. Многие из тех, кто служит сейчас в драматическом театре, работали с ним вместе и близко знали его. Мы обязательно проведём вечер памяти уже в обновлённом здании, где вспомним его самого и его спектакли, - добавил Юрий Пояркин.

Напомним, Николай Березин родился в Москве. Окончил актёрское и режиссёрское отделения училища имени Б.В. Щукина. Работал актёром «Ленкома», режиссёром Башкирского театра драмы, постановщиком спектаклей в театре юного зрителя в Уфе, снимался в фильмах.

В 1990 году возглавил Читинский областной драмтеатр, поставил около 50 спектаклей. За роль Чингисхана получил премию правительства РФ. Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Николай Березин был руководителем театральных студий, актёрского курса училища имени М. Щепкина при Читинском областном драмтеатре. Являлся членом совета гильдии режиссёров России, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край театр

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