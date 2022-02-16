В Улан-Удэ презентовали сборники ольхонского поэта

Общество, Фото: пресс-служба национальной библиотеки РБ

Вечер поэзии прошёл 11 февраля



В Улан-Удэ поэт из Ольхона презентовал сборники стихотворений. Вечер поэзии состоялся 11 февраля в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки Республики Бурятия в рамках проекта «Сагаалганай уулзалганууд».



Также Иван Хуриганов — электоросварщик, преподаватель общетехнических дисциплин и учитель труда. О том, что он пишет стихотворения, не знал почти никто, пока однажды его внучки не нашли на чердаке потрёпанные старые тетради со стихами. Будучи на пенсии, поэт решил переработать свои стихи и дать им новую жизнь. Сборники его стихотворений были напечатаны в декабре прошлого года. Стихотворения посвящены Байкалу и 75-летию со дня Великой Победы. В первый сборник вошли стихи разных лет, написанные священному озеру, его природе, землякам. Второй сборник стихотворений автор посвятил тем, кто прошёл Великую Отечественную войну и все тяготы военного тыла.



Иван Иннокентьевич рассказал, как складывался его творческий путь, и о том, что начал писать ещё со школьной скамьи, прочитал для публики свои избранные стихотворения и рассказал об истории их создания.



На презентации присутствовали земляки, родственники, коллеги, друзья и близкие поэта. Немало гостей были приятно удивлены, ведь многие из них не подозревали о его творческой стороне, сообщает пресс-служба национальной библиотеки.



Возрастное ограничение 6+



Справка



Иван Иннокентьевич Хуриганов родился в 1952 году на берегу Байкала в селе Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области в многодетной крестьянской семье.



Работал на судостроительном заводе электросварщиком. Собирал и запускал в эксплуатацию корабли и катера морских и речных назначений не только для своей страны, но и для экспорта в дружественные страны. С получением профессии «преподаватель общетехнических дисциплин и учитель труда» работал в профессиональном училище судостроительного завода и речного порта мастером производственного обучения электрогазосварщиков с двухгодичным сроком обучения. Имеет звание «Отличник профессионального обучения» Российской Федерации, награждён медалью «Ветеран труда» РФ.



