В Бурятии снизилось число убийств

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в республике за январь



В январе 2022 года в Бурятии зарегистрировано 1 480 преступлений, что на 2,5 % больше, чем годом ранее (1 444).



Возросло число краж (+6,7 %), грабежей (+7,7 %), мошенничеств (+41,4 %).



Увеличилось количество интернет-мошенничеств. По сравнению с январём 2021 года их число возросло на 19,6 % и составило 250.



В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑11,1 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-34,5 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-50 %), разбоев (-50 %), вымогательств (-25 %), неправомерных завладений транспортными средствами (‑18,8 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом наркотиков (‑20 %).



На 1,8 % сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 25,1 % (в январе 2021 года – 26,2 %).



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

