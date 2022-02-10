В Бурятии стартовало обучение для десантников-пожарных

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесной десант сел за парты



В учебном центре Забайкальской базы авиационной охраны лесов в Бурятии стартовало обучение десантников-пожарных. 40 специалистов из разных авиаотделений Бурятии изучают дисциплины по охране лесов от пожаров, охране труда, аварийно-спасательным работам, оказанию первой медицинской помощи, геодезии и картографии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



- В прошлом году я отработал только пожароопасный сезон. Позже мне предложили трудится на постоянной основе. Сначала пройду этот курс, затем отучусь на парашютиста-пожарного. Мне нравится моя профессия – мы защищаем лес от огня и постоянно находимся на природе, – поделился десантник-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Валентин Котоманов.



Впереди лесных десантников кроме теории, ожидают практические занятия.



В марте они будут спускаться с вертолёта, а парашютисты-пожарные – прыгать с парашютом. Чтобы получить допуск к авиационным работам в лесах, молодым людям нужно совершить не менее 12 прыжков.

