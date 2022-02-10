 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Бурятии стартовало обучение для десантников-пожарных

В Бурятии стартовало обучение для десантников-пожарных
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесной десант сел за парты

В учебном центре Забайкальской базы авиационной охраны лесов в Бурятии стартовало обучение десантников-пожарных. 40 специалистов из разных авиаотделений Бурятии изучают дисциплины по охране лесов от пожаров, охране труда, аварийно-спасательным работам, оказанию первой медицинской помощи, геодезии и картографии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

- В прошлом году я отработал только пожароопасный сезон. Позже мне предложили трудится на постоянной основе. Сначала пройду этот курс, затем отучусь на парашютиста-пожарного. Мне нравится моя профессия – мы защищаем лес от огня и постоянно находимся на природе, – поделился десантник-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Валентин Котоманов.

Впереди лесных десантников кроме теории, ожидают практические занятия.

В марте они будут спускаться с вертолёта, а парашютисты-пожарные – прыгать с парашютом. Чтобы получить допуск к авиационным работам в лесах, молодым людям нужно совершить не менее 12 прыжков.
Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ задержали восемь нарушителей на льду
В пригороде Улан-Удэ задержали восемь нарушителей на льду
Общество, 10.02.2022
Бурприроднадзор совместно с МЧС и ГИБДД проводит патрулирование водоемов
Отряду спецназначения «Гром» в Бурятии исполнилось пять лет
Отряду спецназначения «Гром» в Бурятии исполнилось пять лет
Общество, 10.02.2022
За пять лет сотрудники отряда выполнили более 2100 заданий
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ идёт рейд по отлову собак
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ идёт рейд по отлову собак
Общество, 10.02.2022
На Верхней Берёзовке, в Зеленхозе и Солнечном отловят бездомных животных
Девочке из Воронежа подарили поездку на Байкал
Девочке из Воронежа подарили поездку на Байкал
Общество, 10.02.2022
Мечту маленькой Алисы исполнила глава Ростуризма
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии снижается третий день подряд
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии снижается третий день подряд
Общество, 10.02.2022
Суточный прирост пока остаётся выше уровня в 1500 заболевших
Жителям Бурятии, прибывшим из ЮАР и Гонконга, отменили изоляцию
Жителям Бурятии, прибывшим из ЮАР и Гонконга, отменили изоляцию
Общество, 10.02.2022
Разъяснения дал главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег и телефона
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег и телефона
Общество, 10.02.2022
 Сельчанин уже имел условное осуждение 
В Монголии пройдёт фестиваль традиционных зимних видов спорта
В Монголии пройдёт фестиваль традиционных зимних видов спорта
Общество, 10.02.2022
В программу впервые включены гонки на верблюдах
В Улан-Удэ провели ревизию светящихся «Символов года»
В Улан-Удэ провели ревизию светящихся «Символов года»
Общество, 10.02.2022
Большинство из них расположены в Октябрьском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^