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Жители Бурятии поддержали стендапера, который оказался в центре скандала

Жители Бурятии поддержали стендапера, который оказался в центре скандала
Общество, 
Комик хотел высмеять расизм, но изначально его не так поняли

Известный стендап комик Сергей Орлов, резидент Stand-Up Club, выступил с очередным концертом, который возмутил многих пользователей. Юморист решил высмеять расизм и рассказал об эпизоде с мамой, которая в быту, только на глазах у родных и друзей, по-особенному показывала якутов.

Выступление возмутило не только часть жителей Якутии, но и некоторых жителей Бурятии.

«Очень много людей отправили нам это видео в директ, отмечали нас под постами с этим видео и просили дать огласку этому якобы «оскорбительному» выступлению, по отношению к народу саха. Некоторые якутские блогеры опубликовали посты с требованиями извиниться! В комментариях под этими постами полно гневных и оскорбительных высказываний в его адрес и т.д.», - написали в паблике online_buryatia.

Сам Сергей Орлов русский. Вырос он в Якутии. В шуточной манере стендапер рассказал пример из своего детства, который, скорее всего, мог выдумать, как делают многие комики. Некоторые люди не поняли смысл его слов и, соответственно, посыл, которым он хотел донести, что расизм – это ужасно.

«Маму он использует в своем выступлении, как пример и скорее всего для того, чтобы никто не обиделся. Наоборот, надо поддерживать его, что он такие темы затрагивает и доносит до людей, что расизм - это плохо!» - написали в публикации с записью выступления Орлова.

Жители Бурятии решили поддержать комика и выразили слова поддержки в комментариях паблика. К слову, все эти мнения исходили от бурят и даже представителей старшего поколения.

«Может хватит обижаться и искать поводы чтобы обидеться? Если вас задевает шутка, значит вы сами про себя так думаете»,
«Люди обиделись на то, что он показал реальные вещи. И его позиция четко обозначена, что невежество россиян зашкаливает. А практика извинений, она скоро доведёт всё до абсурда»,
«Мне очень нравится Орлов. Это люди сейчас злые, раз увидели что-то оскорбительное в его выступлении»,
«В Бурятии расизм на каждом углу, так что он верно говорит»,
«И почему обижаются на всякие такие жесты? Вон все европейки мечтают сделать свои глаза длинными и раскосыми, кожу темнее! А азиатки глаза круглыми», - подлились мнением пользователи.
стендап

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