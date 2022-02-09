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В Бурятии школьники пожаловались на компот с личинками

В Бурятии школьники пожаловались на компот с личинками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство школьников по-прежнему недовольно качеством еды в столовых

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила об итогах опроса по качеству школьного питания. Своё мнение выразили 2779 школьников республики.

После аналогичного опроса, который был проведён в 2021 году, муниципальные образования провели работу по улучшению качества школьного питания, отметила Наталья Ганькина. Сейчас в целом количество жалоб уменьшилось, но большинство опрошенных школьников из Улан-Удэ, Северобайкальска, Джидинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Мухоршибирского, Кяхтинского районов остаются недовольны тем, как их кормят.

- Дети сообщают, что школьная еда у них не вызывает аппетита, часто подаётся холодная, недоваренная и однообразная. Бывали случаи, когда в еде находили посторонние предметы – волосы, подавали слипшиеся, разваренные макароны, компот с личинками. После такой еды у детей болел живот. Также озвучили и другие проблемы по питанию, - сообщила детский омбудсмен.

Дети предлагают сделать меню более калорийным, разнообразить его салатами, фруктами, выпечкой, подавать всегда горячим и вкусным.

- Все замечания с поручением учесть мнение школьников, активнее привлекать несовершеннолетних и их родителей к оценке школьного питания мы направили в адрес руководителей муниципальных образований. Для нас всегда важна обратная связь, - заявила Наталья Ганькина.

При возникновении жалоб по качеству школьного питания, дети и их родители могут обратиться на горячую линию министерства образования и науки Бурятии по телефону 8 (3012) 55-12-93 или к уполномоченному по правам ребёнка в республики по телефону 21-28-79, а также направить обращение по электронной почте priem_uppopr@govrb.ru.

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