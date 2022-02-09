Накануне поймали девять собак
На сегодня, 9 февраля в приютах содержатся 519 собак, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.
8 февраля подрядные организации отловили девять безнадзорных животных.
С начала года 145 отловленных собак переданы новым владельцам.
Улан-удэнцы, которые потеряли своих питомцев или хотят взять собаку себе домой, могут посмотреть фотографии отловленных собак по ссылкам:
https://vk.com/pravo_na_zhizn03
https://www.instagram.com/ooo_ananda_03/
Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по тел. 37-83-13 в Советском и Железнодорожном районах. В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона: 67-92-92.
Улан-Удэ 145 отловленных собак обрели себе владельцев
Общество, Фото:
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