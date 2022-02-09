В феврале стартует автопробег «Байкальская миля»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Финальной точкой путешествия станет Баргузинский район Бурятии



С 20 февраля по 9 марта состоится путешествие-квест гранд-тур «Байкальская миля 2022. Места силы». Идея проекта – увидеть и показать Россию через дороги, ведущие на Байкал.



В этом году участникам гранд-тура из Москвы (Поклонная гора), Санкт-Петербурга (Якорная площадь, Кронштадт) и Владивостока (бухта Золотой рог) предстоит разными маршрутами преодолеть от 4 до 7,5 тыс. км. Состав каждого экипажа – 2-5 человек, среди которых обязательно наличие блогера или журналиста.



Главной в проекте станет тема «Места силы», которая должна будет найти содержательное отражение в заданиях. Они сформированы по тематическим блокам, которые в том числе представлены организаторами и партнёрами путешествия-квеста. Один из ключевых центров и тем пробега – Байкальск, где запланированы репортажи об истории, настоящем и будущем города.



Подготовленные организаторами 20 уникальных маршрутов, которые участники получат в ходе жеребьёвки, приведут их в итоге в финальную точку путешествия – на международный фестиваль скорости «Байкальская миля 2022» (0+), который традиционно пройдёт в бухте Байкала, расположенной у села Максимиха в Баргузинском районе Бурятии, с 9 по 13 марта.



Как и в прошлом году на несколько экипажей будет возложена важная миссия – участие в заключительном этапе экспедиции «Поклон Кораблям великой Победы» и доставка гильз с грунтом Балтийского моря с места обнаружения затонувших кораблей и подводных лодок на Родину павших героев.



Выполненные задания будет оценивать жюри. В его составе: путешественник Фёдор Конюхов, легенда мирового спорта Вячеслав Фетисов, директор музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник, заслуженный артист России Игорь Угольников, мотогонщица Анастасия Нифонтова и актёр театра и кино Владимир Яглыч.



Награждение команды-победителя гранд-тура и чествование его участников состоится 9 апреля на площадке выставки «Мотовесна 2022» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ со ссылкой на организаторов фестиваля «Байкальская миля».

