 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 февраля

08 февраля

Популярное

В феврале стартует автопробег «Байкальская миля»

В феврале стартует автопробег «Байкальская миля»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Финальной точкой путешествия станет Баргузинский район Бурятии

С 20 февраля по 9 марта состоится путешествие-квест гранд-тур «Байкальская миля 2022. Места силы». Идея проекта – увидеть и показать Россию через дороги, ведущие на Байкал.

В этом году участникам гранд-тура из Москвы (Поклонная гора), Санкт-Петербурга (Якорная площадь, Кронштадт) и Владивостока (бухта Золотой рог) предстоит разными маршрутами преодолеть от 4 до 7,5 тыс. км. Состав каждого экипажа – 2-5 человек, среди которых обязательно наличие блогера или журналиста.

Главной в проекте станет тема «Места силы», которая должна будет найти содержательное отражение в заданиях. Они сформированы по тематическим блокам, которые в том числе представлены организаторами и партнёрами путешествия-квеста. Один из ключевых центров и тем пробега – Байкальск, где запланированы репортажи об истории, настоящем и будущем города.

Подготовленные организаторами 20 уникальных маршрутов, которые участники получат в ходе жеребьёвки, приведут их в итоге в финальную точку путешествия – на международный фестиваль скорости «Байкальская миля 2022» (0+), который традиционно пройдёт в бухте Байкала, расположенной у села Максимиха в Баргузинском районе Бурятии, с 9 по 13 марта.

Как и в прошлом году на несколько экипажей будет возложена важная миссия – участие в заключительном этапе экспедиции «Поклон Кораблям великой Победы» и доставка гильз с грунтом Балтийского моря с места обнаружения затонувших кораблей и подводных лодок на Родину павших героев.

Выполненные задания будет оценивать жюри. В его составе: путешественник Фёдор Конюхов, легенда мирового спорта Вячеслав Фетисов, директор музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник, заслуженный артист России Игорь Угольников, мотогонщица Анастасия Нифонтова и актёр театра и кино Владимир Яглыч.

Награждение команды-победителя гранд-тура и чествование его участников состоится 9 апреля на площадке выставки «Мотовесна 2022» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ со ссылкой на организаторов фестиваля «Байкальская миля».
автопробег Байкал Бурятия фестиваль спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье собираются брать плату за въезд в природные парки
В Забайкалье собираются брать плату за въезд в природные парки
Общество, 09.02.2022
Нововведения затронут территорию Ивано-Арахлейских озёр
В Иркутской области реализуют арт-проект «Музей под открытым небом»
В Иркутской области реализуют арт-проект «Музей под открытым небом»
Общество, 09.02.2022
В настоящее время уточняется перечень муниципалитетов, которые станут партнёрами проекта
Улан-удэнцев приглашают на читку пьесы-антутопии
Улан-удэнцев приглашают на читку пьесы-антутопии
Общество, 09.02.2022
В театре имени Бестужева прочитают произведение Екатерины Гузема
Следующий Новогодний городок в Улан-Удэ будет спортивным
Следующий Новогодний городок в Улан-Удэ будет спортивным
Общество, 09.02.2022
За подобную тематику проголосовало большинство горожан
В Улан-Удэ отпразднуют 90-летие вуза
В Улан-Удэ отпразднуют 90-летие вуза
Общество, 09.02.2022
Юбилейные мероприятия в честь БГУ стартуют уже завтра
В Бурятии прошёл региональный баскетбольный чемпионат
В Бурятии прошёл региональный баскетбольный чемпионат
Общество, 09.02.2022
Победителями стали представители Каменска и Улан-Удэ
В Бурятию на сборы приехали резервисты из Забайкалья
В Бурятию на сборы приехали резервисты из Забайкалья
Общество, 09.02.2022
На востоке России проходят сборы с военнослужащими, находящимися в запасе
Иркутский скайраннер стал призёром чемпионата мира
Иркутский скайраннер стал призёром чемпионата мира
Общество, 09.02.2022
Победителю спортсмен уступил всего 3 секунды
В Улан-Удэ появились инспекторы по отдалённым микрорайонам
В Улан-Удэ появились инспекторы по отдалённым микрорайонам
Общество, 09.02.2022
Они должны решать вопросы по жизнеобеспечению и развитию закреплённых территорий
В Бурятии открыты ещё 6 ледовых переправ
В Бурятии открыты ещё 6 ледовых переправ
Общество, 09.02.2022
Все они расположены на территории Забайкальского национального парка
Пауэрлифтер из Бурятии выиграл первенство России
Пауэрлифтер из Бурятии выиграл первенство России
Общество, 09.02.2022
Сборная республики завоевала 4 медали соревнований
В Улан-Удэ выставили на продажу «счастливую» купюру
В Улан-Удэ выставили на продажу «счастливую» купюру
Общество, 09.02.2022
Автор объявления уверен, что банкнота станет талисманом
В Бурятии QR-коды при наличии антител начнут выдавать с 21 февраля
В Бурятии QR-коды при наличии антител начнут выдавать с 21 февраля
Общество, 09.02.2022
Минздрав Бурятии дал пояснения по нововведению

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^