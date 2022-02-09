«Гаражная амнистия» стартовала осенью
Росреестр подвёл первые итоги гаражной амнистии, стартовавшей осенью 2021 года. К декабрю в упрощённом порядке оформлено почти 10 тысяч гаражей и участков под ними.
К концу прошлого года по всей стране по новому порядку зарегистрированы 3 797 земельных участков общей площадью 11,2 га и 4733 гаража. В ЕГРН также были внесены уточнения относительно 1 324 объектов — теперь они фигурируют в реестре как гаражи, благодаря чему собственники смогут оформить в собственность землю под ними.
Чаще всего это были гаражи в гаражных кооперативах, которые ранее были зарегистрированы как одно здание.
- Бурятия вошла в число регионов-лидеров по количеству жителей, воспользовавшихся «гаражной амнистией». На государственный кадастровый учет было поставлено 177 земельных участков общей площадью 4,92 тыс. кв. м. и 33 гаража. Зарегистрировано 41 право собственности на земельные участки и 33 на гаражи, - рассказала заместитель руководителя управления Росреестра Бурятии Сарра Хайруллина.
Справка:
Закон о «гаражной амнистии» направлен на урегулирование рынка частных гаражей, деятельности кооперативов. Он даёт возможность владельцам оформить объекты и землю под ними в собственность в упрощённом порядке.
По закону органы местного самоуправления, государственной власти обязаны предоставить земельный участок под гараж в собственность бесплатно. Объект должен быть возведен до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса.
Воспользоваться «амнистией» может гражданин, подтвердивший длительное добросовестное использование объекта, например, ранее полученное решение о распределении гаража, документы технической инвентаризации и другое. Не попадают под «амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу градостроительного кодекса, сообщает пресс-служба Россреестра Бурятии.
Бурятия в числе лидеров по популярности «гаражной амнистии»
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