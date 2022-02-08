Сейчас идёт проверка
Фуру с собаками, которая едет в Улан-Удэ из Якутска, остановили на въезде в столицу Бурятии. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Сейчас идёт проверка документов на животных. Возможно, собак следует отправить на карантин или требуется соблюдение других нюансов по перевозке животных из одного региона в другой.
Как сообщал «Байкал-Daily», о перевозке 57 клеток с бездомными собаками из Якутска в Улан-Удэ стало известно в конце января. По словам улан-удэнских зоозащитников, которые затеяли это, на родине собак ждёт неминуемая смерть. А перевозка спасёт им жизни, поскольку им найдут новых владельцев из других регионов. По словам зоозащитников, в Бурятии животных надолго не оставят, здесь они будут на передержке перед дальнейшей отправкой в другие регионы страны новым владельцам.
Зооволонтёры уверяли, что собак не будут отпускать на волю, всё время они будут находиться в приюте для животных. Также собаки отсидят положенный карантин.
Однако известие взбудоражило жителей Бурятии. Многие возмутились, аргументируя тем, что «у нас своих собак хватает». Тогда же руководитель управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев заявил, что фуру с собаками в регион попросту не впустят. «Ни одна собака с их приютов в Улан-Удэ не выйдет», - уверял руководитель ведомства.
Это заявление возмутило зооволонтёров. И ещё раз через соцсети сообщили, что всю ответственность за собаку берут на себя. Более того, уверили, что животным уже нашли владельцев в других регионах.
Фуру с собаками из Якутии остановили в Бурятии
Общество, Фото:
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