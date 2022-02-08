Они продлятся по 10 февраля
В Восточном военном округе начались ежегодные плановые сборы с гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве. Мероприятия проходят на полигонах в Бурятии, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях. Учебные сборы с военнослужащими запаса, которые заключили контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве проводятся с 8 по 10 февраля.
Резервисты пройдут курс общевойсковой подготовки, выполнят стрельбы из стрелкового вооружения, изучат боевые возможности современного вооружения и боевой техники, получат основные навыки, которые будут необходимы для организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения.
- Основной задачей боевой подготовки резервистов является восстановление знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей в рамках пребывания в мобилизационном людском резерве, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии начались сборы резервистов
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