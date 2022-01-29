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Зоозащитников возмутил отказ властей пустить собак из Якутии в Улан-Удэ

Зоозащитников возмутил отказ властей пустить собак из Якутии в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация с перевозкой бездомных собак из Якутии в столицу Бурятии накаляется

Управление ветеринарии по Бурятии дало понять, что против ввоза 57 клеток с бездомными собаками из Якутска в Улан-Удэ. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ведомства Эрдэм Сангадиев.

- Этот случай мы уже отработали, сообщили полиции, в Россельхознадзор. Последние по своим каналам уже отработали - у них своя дальневосточная группа, у них свои посты есть. Из Якутии в Амурскую область есть пост, который может остановить вот эти фуры. Я уже выходил на руководителя ветеринарной службы Якутии Петра Лукича Петрова, он сообщил, что в приютах, в которых собаки содержатся, есть решение суда не выпускать. Он гарантирует, что ни одна собака с их приютов в Улан-Удэ не выйдет, - сказал Эрдэм Сангадиев, - Мы с ним договорились, что сопроводительных документов на этих собак он не будет подписывать.

В паблике ves_ulan_ude_ опубликовали обращение зооволонтёров. Те уверили, что ответственность за собак полностью берут на себя. И не понимают причину отказа на ввоз собак в Бурятию.

- Вопрос, на каком основании запрещён ввоз животных на территорию Бурятии? Животных, за которых всю ответственность берём на себя! Животных, которым уже практически нашлись дома в других регионах России, - написали зоозащитники.

Как сообщал «Байкал-Daily», эта же добровольческая организация за прошлый год приютила в добрые руки 500 животных. На сегодня на передержке находятся 150 животных. За неделю содержания волонтёры платят одну тысячу рублей, за животных-инвалидов - 800 рублей в сутки. Также активистка Наргиза заверила, что собаки не покинут стен улан-удэнского приюта «Надежда». Планируется, что в этом приюте животные останутся на время карантина, после чего будут отправлены новым хозяевам в другие регионы. 

Также в опубликованном в Instagram обращении зооволонтёры отметили, что они не раз находили животным с улиц хозяев из разных городов страны. И делают они это всё бесплатно, благодаря финансовой поддержке неравнодушных людей.

- Наши подопечные тоже разъезжаются по разным регионам России, мы проделываем огромный объём работы совершенно бесплатно, я не получаю зарплату! И всё это делается благодаря небезразличным людям! Ни администрация, ни ветеринария, ни министерство сельского хозяйства, не помогает волонтёрам ничем совершенно. Мы забираем животных с улиц, хотя всё это должны делать не мы, - написали активисты.

В заключении они поблагодарили неравнодушных людей за поддержку.


собаки бездомные животные

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