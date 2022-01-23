Число детей с ОРВИ, а также с коронавирусом растёт
С 24 января часть школ Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение.
- В связи с увеличением количества детей с признаками респираторных заболеваний, ОРВИ и COVID-19 с понедельника, 24 января, 22 школы переходят на дистанционное обучение. К ним могут присоединиться и другие школы, где будет много заболевших детей, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
На дистант переходят школы №№ 4, 8, 9, гимназия 14, 19, 21, 25, гимназия 29, 24, 27, гимназия 33, 40, 42, 48, 49, 56, 57, 59, 64, 65, прогимназия 108 и музыкально-гуманитарный лицей.⠀
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Дистанционный формат обучения будет действовать до особого распоряжения комитета по образованию.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. За 21 января выявили более 300 новых заражённых – таких высоких цифр не было с лета. К тому же в республике имеются заболевшие особо заразным штаммом «омикрон».
Часть школ Улан-Удэ переходит на дистанционное обучение
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