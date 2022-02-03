После текущего январского комплектования появилось 730 вакантных мест
В Улан-Удэ сокращаются очереди в детские сады. В 2021 году всеми формами дошкольного образования было охвачено 33 582 ребёнка, сообщает пресс-служба администрации города.
Очередь в детсады по сравнению с 2020 годом сократилась на 2394 ребёнка.
Сейчас в электронной базе сформированы две очереди - общая и актуальная.
– Для отчёта по индикаторам принимается актуальная очередь, она сегодня составляет 2399 детей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилась на 2394 ребёнка. Ежемесячно общую очередь пополняют от 1000 до 1500 дошколят. А когда в электронной карточке ребёнка наступает желаемая дата зачисления в детский сад, дети переходят из общей в актуальную очередь, – отметила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
Таким образом, из актуальной очереди за 2021 год в муниципальные сады пошли 11 707 детей, за счет планового майского комплектования - 7 017 малышей, ежемесячного текущего - 4 410 и открытия нового детского сада в 140а квартале на 280 мест.
1030 дошколят обучаются в консультационных центрах, семейных группах и группах кратковременного пребывания.
Что касается частных детсадов, то на текущий год подписаны соглашения с 69 частными организациями. Их посещают 4 159 детей.
После текущего январского комплектования появилось 730 вакантных мест в муниципальных детских садах.
Очередь в детсады Улан-Удэ сокращается
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Крутая бабушка!» - пользователи Сети восторгаются танцами пенсионерки
После текущего январского комплектования появилось 730 вакантных мест
Молодой преподаватель китайского языка рассказал «Байкал-Daily» о том, как пришёл в профессию и почему мечтает популяризировать профессию учителя
Введены дополнительные антикоронавирусные ограничения
Турнир проходит в Красноярске
Согласно официальным подсчётам, число любителей ЗОЖ и спорта растёт
Представитель Бурятии достойно выступил на известной российской площадке Hardcore Fighting Championships
Дети, к возмущению улан-удэнцев, остались без любимой зимней забавы
Мобильные бригады проверяют правила содержания домашних животных в частном секторе
Женщина несколько лет не жила в квартире по договору соцнайма
В роддоме за месяц на свет появились 419 детей
Собака долго боялась людей, но сейчас адаптировалась
«Арктический гектар» выдают в шести регионах страны
Бай и Баклуша вместо этого обедали
Автомобиль разыгрывал местный предприниматель