Очередь в детсады Улан-Удэ сокращается

После текущего январского комплектования появилось 730 вакантных мест



В Улан-Удэ сокращаются очереди в детские сады. В 2021 году всеми формами дошкольного образования было охвачено 33 582 ребёнка, сообщает пресс-служба администрации города.



Очередь в детсады по сравнению с 2020 годом сократилась на 2394 ребёнка.



Сейчас в электронной базе сформированы две очереди - общая и актуальная.



– Для отчёта по индикаторам принимается актуальная очередь, она сегодня составляет 2399 детей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилась на 2394 ребёнка. Ежемесячно общую очередь пополняют от 1000 до 1500 дошколят. А когда в электронной карточке ребёнка наступает желаемая дата зачисления в детский сад, дети переходят из общей в актуальную очередь, – отметила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



Таким образом, из актуальной очереди за 2021 год в муниципальные сады пошли 11 707 детей, за счет планового майского комплектования - 7 017 малышей, ежемесячного текущего - 4 410 и открытия нового детского сада в 140а квартале на 280 мест.



1030 дошколят обучаются в консультационных центрах, семейных группах и группах кратковременного пребывания.



Что касается частных детсадов, то на текущий год подписаны соглашения с 69 частными организациями. Их посещают 4 159 детей.



После текущего январского комплектования появилось 730 вакантных мест в муниципальных детских садах.

