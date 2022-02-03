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В Улан-Удэ стартовал конкурс для учителей «Мастер дистанта»

В Улан-Удэ стартовал конкурс для учителей «Мастер дистанта»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участник, набравший наибольшее количество баллов, получит гран-при

С 1 по 18 февраля в школах Улан-Удэ проходит городской онлайн-конкурс педагогического мастерства среди учителей «Мастер дистанта». Принять участие могут педагоги начального, основного и среднего общего образования.

- Цель конкурса – это совершенствование и трансляция успешного опыта использования дистанционных технологий, выявление талантливых педагогов, содействие росту профессионального мастерства педагогических работников в условиях дистанционного обучения, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Подать заявку на участие можно до 8 февраля на электронный адрес: u-umcoko@mail.ru. Конкурсные занятия будут оцениваться в двух возрастных группах:
- Занятия молодых специалистов (стаж работы менее пяти лет);
- Занятия опытных специалистов (стаж работы более пяти лет).

На конкурс может быть представлен урок/факультативное, или элективное занятие по предмету с применением дистанционных образовательных технологий. Подготовка и показ занятия должны соответствовать современным требованиям, учитывать специфику образовательной организации и индивидуальные особенности учащихся.

Положение и форму заявления можно найти в аккаунте комитета по образованию администрации Улан-Удэ в соцсети «ВКонтакте».
Улан-Удэ конкурс педагоги учителя дистанционное обучение

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