В Улан-Удэ стартовал конкурс для учителей «Мастер дистанта»

Участник, набравший наибольшее количество баллов, получит гран-при



С 1 по 18 февраля в школах Улан-Удэ проходит городской онлайн-конкурс педагогического мастерства среди учителей «Мастер дистанта». Принять участие могут педагоги начального, основного и среднего общего образования.



- Цель конкурса – это совершенствование и трансляция успешного опыта использования дистанционных технологий, выявление талантливых педагогов, содействие росту профессионального мастерства педагогических работников в условиях дистанционного обучения, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Подать заявку на участие можно до 8 февраля на электронный адрес: u-umcoko@mail.ru. Конкурсные занятия будут оцениваться в двух возрастных группах:

- Занятия молодых специалистов (стаж работы менее пяти лет);

- Занятия опытных специалистов (стаж работы более пяти лет).



На конкурс может быть представлен урок/факультативное, или элективное занятие по предмету с применением дистанционных образовательных технологий. Подготовка и показ занятия должны соответствовать современным требованиям, учитывать специфику образовательной организации и индивидуальные особенности учащихся.



Положение и форму заявления можно найти в аккаунте комитета по образованию администрации Улан-Удэ в соцсети «ВКонтакте».

