Перед началом Дугжуубы в Улан-Удэ зафиксировали толпы верующих

Жителей Бурятии активно призывали оставаться дома в день Дугжуубы
В Улан-Удэ очевидцы делятся, что верующие не слишком прислушались к просьбам воздержаться от посещения ритуальных костров Дугжууба. Во многих точках ещё перед началом обряда заметили толпы верующих.
Обряд Дугжууба прошёл 31 января. Сперва ламы провели молебен Табан Харюулга, способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. Во время хурала ламы читали ритуальные тексты, направленные на отвращение вреда, куда входят молитвы.
В 18 часов ламы начали читать специальный молебен Дугжууба, после чего развели ритуальный костер.
Специально для Дугжуубы подготовили так называемый «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения.
Буддисты верят, что в этом костре сгорит весь негатив уходящего дома. Дома они готовят небольшие кусочки теста, салфетки или кусочки ткани, которыми обтирают тело. На самом ритуале эти кусочки кидают в меньший по размеру костёр.
Сегодня по всей республике, по данным МВД, состоялись 57 религиозных молебнов и ритуальных костров «Дугжууба», из них 13 – в Улан-Удэ.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом жителей Бурятии не раз просили воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Мэрия Улан-Удэ специально отказалась от оборудования дополнительных мест для парковок автомобилей возле ритуальных костров.
Ширээтэ лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков лично обращался к жителям Бурятии с призывом оставаться дома.
- Просим вас оставаться дома во время всех праздничных дней, особенно это касается пожилых людей старше 65 лет, - призывал он.
Несмотря на все эти просьбы, Дугжууба в этом году вновь традиционно собрала большое количество верующих.
Сагаалган – наступление нового года по буддийскому календарю – в этом году выпал на 2 февраля. В Бурятии этот день объявлен выходным.
Перед началом Дугжуубы в Улан-Удэ зафиксировали толпы верующих
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