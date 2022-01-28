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Иркутянка написала книгу из словотворчества 4-летней дочери

Иркутянка написала книгу из словотворчества 4-летней дочери
Общество,  Фото:pexels.com
В иркутской библиотеке прошла презентация книги «Мятный шоколад»

Состоялась презентация детской книги «Мятный шоколад» (0+) Алены Шипицыной в иркутской библиотеке имени Вампилова. Автор родом из деревни Улзет Аларского района, иркутская поэтесса, ею выпущено несколько книг стихов и прозы. На данный момент она руководитель литературной студии «Зелёный трамвай» при Иркутской областной юношеской библиотеке им. Уткина. Зрители очень тепло и искренне восприняли выступление автора книги и погрузились в мир хорошего литературного языка, грамотную речь.

- Алена собирала книгу в течение нескольких лет из словотворчества своей дочери, которой сегодня четыре года. Это любимый, умный, обаятельный говорливый и неутомимый ребёнок. По словам мамы, это случилось совсем неожиданно – просто собирала, как все мамы, выражения, слова дочери в тетрадку – и вот итогом на сегодня стал выпуск издания в соавторстве с дочерью. Это добрая, очень позитивная и «юморная» книга. Уверена, принесет читателям много положительных моментов: радостей, смеха и просто хорошего настроения! - сообщила в соцсети жительница Аларского района Иркутской области Светлана Данилова.

Автор «Мятного шоколада» подарила своим землякам книги в количестве 30 экземпляров в сельские библиотеки и для «особенных» детей в Забитуйский центр соцзащиты.
книга дети писатели

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