Спутник, созданный школьниками Бурятии, запустят в стратосферу

Стратосфера – слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км.

В сентябре 2021 года воспитанники детского технопарка «Школьный кванториум» республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1, объединились в команду «Байкальский квант». Недавно «Байкальский квант» стал одной из четырёх команд-победителей отборочного этапа соревнования спутникостроителей «Космострой». Об этом сообщает пресс-служба минобразования Бурятии.300 школьников в составе более 40 команд со всей страны, в течение нескольких месяцев работали над созданием своих кубсатов (наноспутников) на образовательном конструкторе SiriusSat-3U. В середине января состоялась онлайн-защита проектов, где жюри выставило баллы и определило четыре команды-победителя отборочного этапа.Бурятская команда «Байкальский квант» с 48 баллами вошла в список победителей.Ребята из Бурятии разработали проект камеры дистанционного зондирования земли на борту наноспутника для исследования сельскохозяйственных угодий.- Команда «Байкальский квант» сформирована из ребят из разных школ Улан-Удэ. Ребята посещают «Школьный кванториум» при республиканском бурятском национальном лицее-интернате № 1. В октябре участник Алдар выиграл конструктор CubeSat и предложил сформировать команду и выступить на соревнованиях «Космострой». Ребята строили спутник, который полетит практически в космос. Теперь перед ними ещё больше задач, которые они будут решать под чутким руководством педагогов Сергея Шалдушкеева и Юлии Мархасаевой, - рассказал руководитель технопарка «Школьный Кванториум» Дугар Дашицыренов.Теперь команда готовит свой кубсат к стратосферному полёту, который состоится в первой половине 2022 года. В ходе полёта команды должны протестировать свои спутники на выносливость в экстремальных условиях на высоте до 30 км, а также провести эксперименты со своей полезной нагрузкой.Термином CubeSat обозначаются наноспутники, удовлетворяющие спецификациям Базовый размер стандарта, называемый 1U, составляет 10х10х10 см при весе не более 1,33 кг.